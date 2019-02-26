HABER

Özhaseki'ye engelli derneklerinden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

Başkentte faaliyet gösteren 28 engelli derneği, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye 31 Mart seçimlerinde destek verdiklerini açıkladı - Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Özkaynak: - "Yerel yönetimler seçimi öncesinde projelerini inceledik, yaptıklarına baktık. Sayın Mehmet Özhaseki'ye destek olma kararı aldık"

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu başta olmak üzere Ankara'da faaliyet gösteren 28 engelli derneği, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye 31 Mart seçimlerinde destek kararı aldı.

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Özkaynak, Ankara Ulucanlar Müzesinde düzenlediği basın toplantısında, Özhaseki'nin projelerinin engelliler için çok verimli olacağına inandıklarını belirterek, kendisine seçimlerde destek verdiklerini söyledi.

Engellilerin geçmiş yıllarda toplumda büyük sıkıntı çektiklerini ve toplum içerisine çıkmaktan çekindiklerini ifade eden Özkaynak, "AK Parti iktidarı ile birlikte engelli haklarına sahip çıkılmaya başlandı. Engelli çocuklarımıza maaşlar bağlandı. Ayrıca engelli çocuklarımıza bakan ailelere de maaşlar bağlandı. Bu anlamda engelli çocuklarımızın geleceği aydınlandı. Devletin sahip çıkması, onların kıymetini artırdı." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin istihdam noktasında da engellilere sahip çıktığını vurgulayan Özkaynak, "Yerel yönetimler seçimi öncesinde projelerini inceledik, yaptıklarına baktık. Sayın Mehmet Özhaseki'ye destek olma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Engelliler İzleme ve Denetleme Derneği Başkanı Ayhan Temel ise Mehmet Özhaseki'nin engellilere sahip çıkacağına olan inancını dile getirdi. Temel, şöyle konuştu:

"AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin engelli kardeşlerimize yönelik projeleri bize heyecan vermektedir. Sayın Özhaseki Kayseri Belediye Başkanlığı döneminde de engelli kardeşlerimize sahip çıkmıştır. Ankara'da tüm engelli kardeşlerimize sahip çıkacağını belirtmiştir. O nedenle bizler de, engelli kardeşlerimizin hizmet alması için Mehmet Özhaseki'ye destek olma kararı verdik."

Toplantıya, Engelli Dernek Başkanı Yıldıray Çınar ve çeşitli engelli dernekleri başkanları katıldı.

Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldıKuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı
Edirne'de, 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'Edirne'de, 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya İşitme Engelliler Federasyonu özhasekiye destek

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.