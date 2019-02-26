Özhaseki'ye engelli derneklerinden destek

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu başta olmak üzere Ankara'da faaliyet gösteren 28 engelli derneği, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye 31 Mart seçimlerinde destek kararı aldı.

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Özkaynak, Ankara Ulucanlar Müzesinde düzenlediği basın toplantısında, Özhaseki'nin projelerinin engelliler için çok verimli olacağına inandıklarını belirterek, kendisine seçimlerde destek verdiklerini söyledi.

Engellilerin geçmiş yıllarda toplumda büyük sıkıntı çektiklerini ve toplum içerisine çıkmaktan çekindiklerini ifade eden Özkaynak, "AK Parti iktidarı ile birlikte engelli haklarına sahip çıkılmaya başlandı. Engelli çocuklarımıza maaşlar bağlandı. Ayrıca engelli çocuklarımıza bakan ailelere de maaşlar bağlandı. Bu anlamda engelli çocuklarımızın geleceği aydınlandı. Devletin sahip çıkması, onların kıymetini artırdı." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin istihdam noktasında da engellilere sahip çıktığını vurgulayan Özkaynak, "Yerel yönetimler seçimi öncesinde projelerini inceledik, yaptıklarına baktık. Sayın Mehmet Özhaseki'ye destek olma kararı aldık." ifadesini kullandı.