Özil: Almanya'ya dönme ihtimali yok

Özil, Almanya'ya dönme ihtimaliyle ilgili bir soruyu, "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem" diye yanıtladı.Alman Milli Futbol Takımı'nın eski yıldız oyuncularından Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Özil, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek "Fenerbahçe için bir rüya, benim için ise hayaldi. İki taraf için de güzel oldu" dedi.

Takıma yeteneğiyle faydalı olacağına inandığını belirten Özil, "Bir futbolcunun üzerinde her zaman baskı vardır. Son dönemlerimde büyük kulüplerde oynadım, Fenerbahçe'de de baskı olacaktır. Sahada elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Mesut Özil, taraftarlardan online yöneltilen soruları da yanıtladı. Almanya'da çok sayıda hayranı bulunduğunu hatırlatan bir taraftar Özil'e Alman birinci futbol ligi Bundesliga'ya dönme ihtimalinin olup olmadığını sordu. Soruya "Hayır, yok" diye yanıt veren Özil, "Alman milli takımıyla buzların biraz eridiğini biliyoruz. Yapılan açıklamalardan. Milli Takım'a dönme ihtimalin var mı?" şeklindeki bir başka soruyu da "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum" diye yanıtladı.