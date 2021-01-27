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Özil: Almanya'ya dönme ihtimali yok

27.01.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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Özil: Almanya'ya dönme ihtimali yok

Mesut Özil 3,5 yıllığına Fenerbahçe ile anlaşma imzaladı.

Özil, Almanya'ya dönme ihtimaliyle ilgili bir soruyu, "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem" diye yanıtladı.Alman Milli Futbol Takımı'nın eski yıldız oyuncularından Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Özil, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek "Fenerbahçe için bir rüya, benim için ise hayaldi. İki taraf için de güzel oldu" dedi.

Takıma yeteneğiyle faydalı olacağına inandığını belirten Özil, "Bir futbolcunun üzerinde her zaman baskı vardır. Son dönemlerimde büyük kulüplerde oynadım, Fenerbahçe'de de baskı olacaktır. Sahada elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Mesut Özil, taraftarlardan online yöneltilen soruları da yanıtladı. Almanya'da çok sayıda hayranı bulunduğunu hatırlatan bir taraftar Özil'e Alman birinci futbol ligi Bundesliga'ya dönme ihtimalinin olup olmadığını sordu. Soruya "Hayır, yok" diye yanıt veren Özil, "Alman milli takımıyla buzların biraz eridiğini biliyoruz. Yapılan açıklamalardan. Milli Takım'a dönme ihtimalin var mı?" şeklindeki bir başka soruyu da "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum" diye yanıtladı.

Erdoğan fotoğrafı ve ırkçılık tartışmaları

Alman Milli Futbol Takımı'nın 2014'te dünya şampiyonu olan kadrosunda yer alan Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2018'de çektirdiği bir fotoğraf nedeniyle Alman kamuoyunda eleştirilere hedef olmuş, Rusya'daki Dünya Kupası sonrasında Alman Futbol Federasyonu yönetimini ırkçılıkla suçlayan ve ağır eleştirilerin yer aldığı bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşarak Milli Takımdan ayrıldığını bildirmişti.

Alman Schalke 04, Werder Bremen ve İspanyol Real Madrid takımlarında forma giyen Mesut Özil, 2013 yılında İngiliz Arsenal kulübüne geçmişti.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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