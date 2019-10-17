HABER

Özil: Takımdan kimse “artık yeter” demedi

17.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Alman Milli Takımı’ndan istifası hakkında ilk kez ayrıntılı açıklamalarda bulunan Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığında takımdakilerin sustuğunu söyledi.

Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu.Yaklaşık 15 ay önce Alman Milli Takımı'ndan istifa eden futbolcu Mesut Özil, Alman Futbol Federasyonu'na yönelik suçlamalarını tekrarlarken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu.

Spor portalı The Athletic'e röportaj veren Özil, "Fotoğrafın ardından artık korunmadığımı, bana saygı gösterilmediğini hissettim. Hatta siyasetçilerin ve tanınmış kişilerin ırkçılığına maruz kaldım” şeklinde konuştu. P dönemde Alman Milli Takımı'nın kendisini desteklemediğinden yakınan Özil, "Bu olanlara rağmen, o dönemde Alman Milli Takımı'ndan kimse önüme geçip ‘Hey, artık yeter. O bizim oyuncumuz' demedi. Herkes sustu ve olanları izledi” ifadesini kullandı.

Tepki toplayan fotoğraf

Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Mayıs 2018'de Londra'da Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve birlikte çektirdikleri fotoğraflar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılmıştı. Özil ve Gündoğan'ın, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Erdoğan ile bir araya gelmesi Alman Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Alman siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Alman Milli Takımı'nın 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın ilk turunda elenmesinden birkaç hafta sonra Özil Alman Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı Reinhard Grindel'i ırkçılık ile suçlayarak takımdan istifa etmişti.

Erdoğan ile fotoğrafı savundu

İngiliz futbol klübü Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, verdiği röportajda Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu. Özil, Erdoğan'a işaret ederek "O Türkiye'nin halen Cumhurbaşkanı ve bu makamda kim olursa olsun ben hep saygı gösteririm” dedi.

"Almanya'da doğmuş ve büyümüş olsam da Türkiye aldığım mirasın bir parçası” diyen ünlü futbolcu, Almanya Başbakanı Angela Merkel Londra'ya gelmiş ve bir görüşme talep edilmiş olsaydı da gideceğini belirterek "Burada bir ülkenin en yüksek makamına saygı göstermek söz konusu” ifadesini kullandı.

"Almanya için yaptıklarımdan sonra saygı gösterilmeli”

Alman Milli Takımı'ndan istifa ettiği için "Çok mutlu” olduğunu ifade eden Özil, bunun "Doğru” bir karar olduğunu söyledi. Alman Milli Takımı'nda yaklaşık dokuz yıl forma giydikten, iyi maçlar çıkardıktan ve dünya şampiyonluğu kazandıktan sonra takımdan ayrılmanın kendisi çok zor bir dönem olduğunu anlatan Özil, "İnsanların beni sevme zorunluluğu olduğunu söylemiyorum. Ama Almanya için yaptıklarımdan sonra saygı göstermeliler” şeklinde konuştu.

Almanya'da ırkçılığın artık toplumun merkezine kadar geldiğini ifade eden Özil, "Geçen hafta Halle'de yaşananlara bakmak gerekiyor, yine antisemitist bir saldırı. Maalesef ırkçılık artık sadece sağcılara ait bir konu değil. Toplumun merkezine kayan bir konu” dedi.

SID,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Trump'ın Mektubuna Ankara'dan Sert TepkilerTrump'ın Mektubuna Ankara'dan Sert Tepkiler
Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Rusya: Bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

Rusya: Bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Rusya bize söz verdi

Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Rusya bize söz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.