Özil: Takımdan kimse “artık yeter” demedi

Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Mayıs 2018'de Londra'da Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve birlikte çektirdikleri fotoğraflar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılmıştı. Özil ve Gündoğan'ın, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Erdoğan ile bir araya gelmesi Alman Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Alman siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Spor portalı The Athletic'e röportaj veren Özil, "Fotoğrafın ardından artık korunmadığımı, bana saygı gösterilmediğini hissettim. Hatta siyasetçilerin ve tanınmış kişilerin ırkçılığına maruz kaldım” şeklinde konuştu. P dönemde Alman Milli Takımı'nın kendisini desteklemediğinden yakınan Özil, "Bu olanlara rağmen, o dönemde Alman Milli Takımı'ndan kimse önüme geçip ‘Hey, artık yeter. O bizim oyuncumuz' demedi. Herkes sustu ve olanları izledi” ifadesini kullandı.

Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu.Yaklaşık 15 ay önce Alman Milli Takımı'ndan istifa eden futbolcu Mesut Özil, Alman Futbol Federasyonu'na yönelik suçlamalarını tekrarlarken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu.

Alman Milli Takımı'nın 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın ilk turunda elenmesinden birkaç hafta sonra Özil Alman Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı Reinhard Grindel'i ırkçılık ile suçlayarak takımdan istifa etmişti.

Erdoğan ile fotoğrafı savundu

İngiliz futbol klübü Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, verdiği röportajda Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu. Özil, Erdoğan'a işaret ederek "O Türkiye'nin halen Cumhurbaşkanı ve bu makamda kim olursa olsun ben hep saygı gösteririm” dedi.

"Almanya'da doğmuş ve büyümüş olsam da Türkiye aldığım mirasın bir parçası” diyen ünlü futbolcu, Almanya Başbakanı Angela Merkel Londra'ya gelmiş ve bir görüşme talep edilmiş olsaydı da gideceğini belirterek "Burada bir ülkenin en yüksek makamına saygı göstermek söz konusu” ifadesini kullandı.

"Almanya için yaptıklarımdan sonra saygı gösterilmeli”

Alman Milli Takımı'ndan istifa ettiği için "Çok mutlu” olduğunu ifade eden Özil, bunun "Doğru” bir karar olduğunu söyledi. Alman Milli Takımı'nda yaklaşık dokuz yıl forma giydikten, iyi maçlar çıkardıktan ve dünya şampiyonluğu kazandıktan sonra takımdan ayrılmanın kendisi çok zor bir dönem olduğunu anlatan Özil, "İnsanların beni sevme zorunluluğu olduğunu söylemiyorum. Ama Almanya için yaptıklarımdan sonra saygı göstermeliler” şeklinde konuştu.

Almanya'da ırkçılığın artık toplumun merkezine kadar geldiğini ifade eden Özil, "Geçen hafta Halle'de yaşananlara bakmak gerekiyor, yine antisemitist bir saldırı. Maalesef ırkçılık artık sadece sağcılara ait bir konu değil. Toplumun merkezine kayan bir konu” dedi.

SID,dpa/JD,HS

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