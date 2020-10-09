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Özil'den İtalyan çocuklarına eğitim bağışı

09.10.2020 08:46 | Son Güncelleme

Futbolcu Mesut Özil, kendi hikayesinden esinlenilerek üretilen bir ayakkabının gelirlerini İtalya'da Covid-19'dan etkilenen çocukların eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.

Özil'den İtalyan çocuklarına eğitim bağışı

FC Arsenal'de top koşturan eski Alman Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil, İtalya'da koronavirüs pandemisinden etkilenen çocuklara yardım etme kararı aldığını duyurdu.

Özil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, moda markası "Hide and Jack" tarafından kendisi için özel olarak tasarlanan ayakkabıların satışından elde edeceği tüm geliri korona krizinden olumsuz etkilenen İtalyan çocuklarının dijital eğitime ulaşabilmeleri amacıyla bağışlayacağını duyurdu.

Özil mesajında, "Çocukluğumu ve kişisel hikayemi kutlamak için tasarlandı. Bütün gelirler İtalya'daki Covid-19 krizinden etkilenen çocukların dijital eğitime erişebilmelerine yardımcı olabilmek için bağışlanacak" ifadesini kullandı.

Özil'in çocukluk yılları ve geçmişinden esinlenerek tasarlanıp üretilen ve "The Cage" (Kafes) adı verilen spor ayakkabıları, 16 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Ayakkabıların 350 euro'ya satılacağı açıklandı.

Özil salı günü yine Twitter'dan yaptığı bir yardım duyurusuyla gündeme gelmişti. Formasını giydiği İngiliz Premier Lig ekibi Arsenal'in 27 yıldır kulüp maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işine son vermesi üzerine Özil, Quy'un maaşını karşılamayı teklif etmişti.

dpa/TY,NS

© Deutsche Welle Türkçe

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