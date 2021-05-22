Özışık kardeşlerin ofisine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker ile görüşen gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret," "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarını yöneltmişti.

Arka arkaya yayınladığı videolarda özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ağır iddialarda bulunan Sedat Peker, Hadi Özışık'ın Süleyman Soylu ile aralarında aracı olduğunu öne sürmüştü. Peker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hadi Özışık-Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim" ifadelerini kullanmış ve Hadi Özışık ile görüşmesinin kaydını paylaşmıştı. Özışık ise kamuoyu açıklamasında "İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır" demişti.

Bu arada Sedat Peker'e ait olan internet sitesine ise "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21 Mayıs 2021 tarih ve 2021/5698 sayılı kararı ile erişim engeli getirildiği açıklandı.

DHA,DW/ ETO, BÖ

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