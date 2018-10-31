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Özkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kendisini besleyen su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle tamamen kuruyan Eber Gölü hakkında açıklama yaptı.

Özkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktır

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kendisini besleyen su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle tamamen kuruyan Eber Gölü hakkında açıklama yaptı. Kurumadan önce Türkiye'nin en büyük 12'nci tatlı su kaynağı olan Eber Gölü hakkında konuşan Özkaldı, "Suyu daha ekonomik ve tasarruflu kullanınca Eber Gölü de kendini toparlayacaktır. İnşallah Eber Gölü'nün bundan sonra daha iyi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Özkaldı, "Eber Gölü ile alakalı hem miktar hem kalite olarak Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan beri yürütülen bir çalışma var ve eylem planları devam ediyor. Bizim Akarçay Havzası'nda, Su Yönetimleri Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bir çalışma var. O çalışma bitmek üzere. Mesele yerel değil genel bir meseledir. İklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda maalesef yağışlarda düşüş var ve bunu hepimiz biliyoruz. Yer altı sularımızda da bir miktar azalma var. Akarçay Havzası su yönüyle zengin bir havza değil. Ama bunu en etkin şekilde kullanmanın yöntemi de artık alışılmış, klasik, çok su tüketen sulama sistemlerini terk edip, modern ve daha az tüketen sistemlere geçmek gerekiyordu. Bunu önceki yıllarda başlattık. Devlet Su İşleri'nin yürüttüğü projelerde tamamen kapalı sistemleri yapıyoruz. Çok önceden yapılmış yer altı sulamalarında da il özel idarelerine destek vermek suretiyle onları da rehabilite ediyoruz zaten. Bu çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Bu çalışmaları tamamladığımızda sulamada suyu daha etkin kullanmamız gerekiyor" dedi.
'SUYU EKONOMİK VE TASARRUFLU KULLANILMASI FAYDALI'
150 kilometrekarelik bir alana yayılan ve daha önce 13 köyün geçim kaynağı olan Eber Gölü'nün toparlanması için yer üstü ve yer altı kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Özkaldı, suyun ekonomik ve tasarruflu kullanılmasının faydalı olacağını dile getirdi. Özkaldı, "Öncelikle bizim yer üstü kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. İcap ederse ve çok zaruret varsa yer altı su kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Bütün bu çalışmalar inşallah neticelenince, suyu da daha ekonomik ve tasarruflu kullanınca Eber Gölü kendini toparlayacaktır diye düşünüyoruz. Bu toparlama tabii ki miktar yönüyle. Kalite yönüyle ise Afyonkarahisar'daki Atık Su Arıtma Tesisimizi belediye başkanı yıllar önce yaptı. Bu yeterli değil. Diğer kirletici unsurların da kirletmemesi için gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edecek. İnşallah Eber Gölü'nün bundan sonra daha iyi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

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Özkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktırÖzkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktır

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