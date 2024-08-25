Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

Sosyal medyada Tuncay Özkan ve paylaşımını konuşuyor. AK Partililer ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Özkan'ı hedef tahtasına oturttu. Çok sayıda tepkinin geldiği Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

EFKAN ALA: CHP GEREĞİNİ YAPMALI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şunları kaydetti:

"CHP, bu sefil terbiyesizliğin ve müptezel kokuşmuşluğun gereğini yapmalıdır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na böyle bir terbiyesizliği yapamaz."

Peş peşe gelen tepkilerden bazıları şu şekilde;

ALİ YERLİKAYA

Bir milletvekilinin;

ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır.

Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini Aziz Milletimiz çok iyi bilmektedir❗️

Birileri iftira peşinde koşadursun…

Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum.

FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin!

Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur!

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir.

Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz.

SÜLEYMAN SOYLU

Erdoğan bizim için sadece Cumhurbaşkanı değil ayrıca ailemizin büyüğü ve reisi…

Bu sözünle hepimizi kastettiğini ve neyi kışkırttığını anlıyoruz.

Tuncay Özkan pisliği!!!

Merak etme anladığın dilden cevapları alıyorsun almaya devam edeceksin…

ÖMER ÇELİK

Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir.

Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur.

Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur.

ALPAY ÖZALAN

Çöpsünüz, Çukursunuz, Çamursunuz!

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a saldırmak suretiyle gündeme gelme çabası içeren açıklamalarını kınıyor; hakaretlerini kendisine aynen iade ediyorum.

Bulunduğu makamın ciddiyetini idrak edemeyenlerin siyaset sahnesini ucuz senaryolar vasıtasıyla lümpenleştirme çabaları; acınası bir ruh halinin tezahürü, siyaseten tükenmişliklerinin ilânıdır.

Bu siyasi müflisler; ortaklık yaptıkları, kol kola yürüdükleri, sırtını dayamak suretiyle cesaret buldukları Türkiye düşmanlarının çürük kürekli kayığından milletin kıyısına parmak sallamaktadırlar.

Herkes haddini bilmeli; konuşmadan evvela dilini edep suyuyla yıkamalıdır; aksi takdirde her platformda, siyasi ve hukuki çerçevede en sert cevabı almaya devam edeceklerdir!