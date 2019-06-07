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Özkan, ramazan bayramında hastaları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ramazan bayramında Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.Başkan Ali Özkan, ramazan bayramında Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hasta ve yakınları ile hastane personelinin bayramını kutladı.

Özkan, ramazan bayramında hastaları unutmadı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ramazan bayramında Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Başkan Ali Özkan, ramazan bayramında Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hasta ve yakınları ile hastane personelinin bayramını kutladı. Hastanede odaları tek tek dolaşarak hastalarla sohbet eden Özkan’a vatandaşlar ilgi gösterdi. Özkan, ramazan bayramının ikinci günü yaptığı ziyarette, bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Yatmakta olan bütün hastaları ziyaret eden ve ikramda bulunan Özkan, onlarla sohbet etti.
Ali Özkan, “Sıhhat, insanın en büyük hazinesidir. Hastalık da sağlık da bizler için. Allah şifâsız dert vermesin. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hemşehrilerimizin yanındayız. Bayramda da bir nebze moral verebildiysek ne mutlu bize” dedi.
Vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Özkan, eşi, kızları ve meclis üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette hastane personelini de unutmadı ve onların da bayramını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Özkan, ramazan bayramında hastaları unutmadı

Özkan, ramazan bayramında hastaları unutmadı

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