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Özkan seçimlerin ardından çalışmalarına hız verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahallî seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye mahallelerine yaptı.Başkan Ali Özkan, seçimlerde mahallelilerin kendilerine gösterdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirirken, mahalleliler de seçim sonuçlarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özkan seçimlerin ardından çalışmalarına hız verdi

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahallî seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye mahallelerine yaptı.
Başkan Ali Özkan, seçimlerde mahallelilerin kendilerine gösterdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirirken, mahalleliler de seçim sonuçlarından mutluluk duyduklarını ifade etti. Saadet Mahallesi’nde belediye tarafından gerçekleştirilen lokma ikramına da katılan Özkan, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgede vatandaşlarla sohbet etme imkânı buldu.
Özkan, “Saadet ve Hamidiye mahalleleri, seçim sürecinde bizlere büyük destek sağlamıştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.Seçim öncesi de mahalle halkımız bizlerdensöz istemişlerdi. Biz de sözümüzü tuttuk ve seçimin ardından ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Kandil sebebiyle hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hemde kandillerinin mübarek olmasını diledik” dedi.
Özkan daha sonra Gazi Mahallesi Camii’ne giderek, yatsı namazı sonrası Gazi Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi ve mahalle halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Özkan seçimlerin ardından çalışmalarına hız verdi

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