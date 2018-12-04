Özkan yol verme kavgasında öldü, babası şüphelilerin yakalanmasını istedi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün (26) tabancayla kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelileri kaçarken, baba Osman Hoşgün, oğlunu vuran ve silahı veren kişinin bulunmasını istedi. Olay, Cumartesi günü merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, iddiaya göre, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralanan Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan Hoşgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bir vatanadşanı çektiği kavga görüntülerini de incelemeye aldı. 'BU 2 KİŞİYİ BULSUNLAR' Silahla vurularak hayatını kaybeden Özkan Hoşgün’ün babası Osman Hoşgün, Oğlunu vuran kişinin bir an önce bulunup ceza almasını istedi. Hoşgün, "Ben Özkan Hoşgün’ün babasıyım. Benim oğlum kaynakçıydı. Kayınbiraderimin oğlu askerden geldi. Oğlum da olay olduğu gece onu gezdirmek için dışarı çıkmıştı. Kayınbiraderimin oğlu bugün tekrar askere gitti. Olaydaki kişilerin yakalanmasını istiyorum. O 2 kişiyi istiyorum, silahı vereni ve silahla vuranı. Benim devletim çok büyük. 10 yıl, 20 yıl ne kadar ceza alırlarsa görmek istiyorum. Bu iki kişiyi bulsunlar. Bana desinler ki ‘katil 25 yıl ceza yedi’ ben o zaman rahatım" dedi.

