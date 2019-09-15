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Özledikleri hayatı filmde bulup 'Sakin Şehir' Köyceğiz'e yerleştiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de evde otururken 'Mandıra Filozu' isimli filmi izleyen Celalettin Dinçer (52) ile eşi Nurdan Dinçer (49), filmin etkisinde kalarak, Muğla'nın Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı ilçesi Köyceğiz'e yerleşti.

Özledikleri hayatı filmde bulup 'Sakin Şehir' Köyceğiz'e yerleştiler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- İZMİR'de evde otururken 'Mandıra Filozu' isimli filmi izleyen Celalettin Dinçer (52) ile eşi Nurdan Dinçer (49), filmin etkisinde kalarak, Muğla'nın Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı ilçesi Köyceğiz'e yerleşti. Dinçer çifti, filmdeki gibi akıllı telefon kullanmıyor, yerli tohumlardan yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.
İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan 5 yıl önce emekli olan Celalettin Dinçer ile eşi Nurdan Dinçer'in hayatı, yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Milas'ın Çökertme Koyu'nda çektiği, 'Mandıra Filozofu' filmiyle değişti. Dinçer çifti, filmi izledikten sonra "Özlediğimiz hayat işte bu" diyerek, İzmir'deki evini sattı. Çift, bu yıl başında Türkiye'nin 16'ncı Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı yerleşim yeri olan Köyceğiz'deki Kavakarası Mahallesi'nde satın aldığı prefabrik evde yaşamaya başladı. Akıllı telefon kullanmayan, televizyonda sadece belgesel kanalları izleyen çift, yerli tohumlardan sebze ve meyve üreterek doğal yaşam sürüyor.
ZİYARETÇİLERİ BOL
Celalettin Dinçer, 1 günde İzmir'deki evini sattığını belirterek, "Erken emekli oldum. Köyceğiz'de burayı bulduk ve satın aldık, hemen taşındık. Arazimiz çok büyük değil ama, bize yetiyor. Sadece yoğurdu komşularımızdan alıyoruz. Çünkü inek besleyecek yerimiz yok. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Yerli tohumlardan üretim yapıyoruz. Akıllı telefon kullanmıyoruz, televizyonda sadece belgesel kanalları izliyoruz. Günümüz bahçede çalışarak ve yörenin taşlarından sanat eseri ve resim yaparak geçiyor. Geç de olsa bir film sayesinde özlediğimiz hayata kavuştuk" dedi. Yol kenarına yazdığı 'Mandıra Filozofu' yazısından dolayı ziyaretçilerinin çok olduğunu, misafirlerinin başta filmin burada çekildiğini zannettiğini kaydeden Dinçer, "Bazen gelenler burada kahvaltı yapmak istiyor. Burasının işletme değil bir ev olduğunu anlatıyoruz. İsteyen bahçeden sebze, kümesten yumurta alıp menemenini kendisi pişirerek kahvaltı yapıp, gidiyor" dedi.
HAYAL KIRIKLIĞI DA YAŞADI
Köyceğiz'e gelirken komşulukla ilgili hayaller kurduğunu belirten Nurdan Dinçer ise "Her şey güzel ama ilk zamanlar komşuluk ilişkileriyle ilgili hayal kırıklığına uğradım. Zaman zaman 'Keşke o filmi izlemeseydik' dedim. Sonra köylülere ve buraya alıştım. Burada çok mutluyuz. Üniversitede okuyan iki çocuğumuz var. Bazen geliyorlar. Onlar da burayı ve bu hayatı seviyor" diye konuştu. Nurdan Dinçer, şehirde yaşarken mide ve baş ağrısı şikayetlerinin bulunduğunu, Köyceğiz'deki yeni yaşamında bu rahatsızlıklarının geçtiğini söyledi.
Öte yandan filmin yapımcısı ve senaryo yazarı Birol Güven, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Filmden etkilenen bir ailenin böyle bir hayatı seçtiğini bilmiyordum, yeni öğrendim. İlk fırsatta ziyaret edeceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Özledikleri hayatı filmde bulup 'Sakin Şehir' Köyceğiz'e yerleştilerÖzledikleri hayatı filmde bulup 'Sakin Şehir' Köyceğiz'e yerleştilerÖzledikleri hayatı filmde bulup 'Sakin Şehir' Köyceğiz'e yerleştilerÖzledikleri hayatı filmde bulup 'Sakin Şehir' Köyceğiz'e yerleştiler

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