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Özlem Ada Şahin mevlitte mini elbise giyince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Arya için düzenenlenen mevlitte Özlem Ada Şahin'in fotoğrafları ve kıyafet tercihi olay oldu

Özlem Ada Şahin mevlitte mini elbise giyince...

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, geçen sene doğan kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Mevlide Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Özlem Ada Şahin, kızının mevlitten çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğraflar yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden de eleştiri aldı.

"MİNİ ELBİSEYLE MEVLİT OLMAZ"

Bir takipçi Özlem Ada Şahin'in fotoğrafının altına, "Ya kötü yorum yapmıyayım diyorum ama mini elbisyele mevlit olmaz ki. Her şeyin kuralları var yani. Şimdi mevlid'de mini giydin diye cool olmuyorsun ama bebeğin çok güzellik" yorumunda bulundu. Özlem Ada Şahin'in ise cevabı sert oldu.

TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Özlem Ada Şahin kendisini eleştiren takipçisine, "Cool olmakla ne alakası var bu benim seçimim. Önemli olan niyettir. Allah'tan başkası da gelip beni yargılayamaz. Ayrıca Kuran okunurken içeride naptığımı nettiğimi bilmeden gelmiş yazıyorsun buraya? Boş işler ifade özgürlüğünüzü kullandığınıza göre beni takip etmezseniz sevinirim. Sevgiler" yazarak cevap verdi. Şahin'in bu cevabı takipçilerinden destek aldı.

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Anahtar Kelimeler:
özlem ada sahin berkay

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