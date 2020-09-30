HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özlem Ağırman yeni parti kuruyor: Gelişim ve Demokrasi Partisi (Özlem Ağırman kimdir?)

Özlem Ağırman yeni parti kuruyor: Gelişim ve Demokrasi Partisi (Özlem Ağırman kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

CHP'den istifa eden Özlem Ağırman, yeni kuracağı Gelişim ve Demokrasi Partisi için çalışmalarına hız verdi. Sosyal medyada Ağırman'ın Muharrem İnce'yi destekleyen sözleri ve paylaşımları dikkat çekiyor.

Özlem Ağırman yeni parti kuruyor: Gelişim ve Demokrasi Partisi (Özlem Ağırman kimdir?)

Bir süredir Gelişim ve Demokrasi Partisi için kuruluş çalışmalarını sürdüren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak. Oda Tiyatrosu'nda yapılacak basın açıklamasından önce ise bir tiyatro oyunu sergilenecek.

Ardından Özlem Ağırman basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de şu anda Yargıtay'da kayıtlı 92 tane siyasi parti var. O güne kadar başka bir parti daha kurulmazsa, Gelişim ve Demokrasi Partisi ise 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.

gelısım ve demokrası partısı

'İNCE' PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ağırman'ın sosyal medya hesabına bakıldığında, bir süredir Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi' kapsamında yaptığı ziyaretlerden ve konuşmalardan paylaşımlar yaptığı görülüyor.

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

Özlem Ağırman, 1989’da Mimar Sinan Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun. Yabancı dili İngilizce.

Şehir Plancıları Odası’nın kayıtlı üyesi ve bir dönem kurullarında görev yaptı; 1990-1999’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlüklerinde görev yaptı.

1999’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ederek eşi (merhum) Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte ÖZ-TEK Ağırman Şehir Planlama ve Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti’yi kurdu.

1999’da memuriyetten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı.

2015’de Tuzla İlçesi Tema Vakfı Temsilciliğini arkadaşlarıyla beraber oluşturup, gönüllü çalışmalara başladı.

Aynı zamanda bir sanatçı olarak iki albüm çıkardı.

Eşi, Mimar M.Tekin Ağırman’ı 10 Şubat 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti.

1 Kasım’da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, müzik uğraşlarıma son vererek CHP’den aday adayı olarak siyasi yolculuğuna devam etti.

  1. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinden sonra, demokratik bir kurultayı talep etmek ve parti içi muhalif çizgisi nedeniyle başka pek çok partili gibi disiplin kuruluna verildi. İstanbul İl Disiplin kurulunun “İhraç ” kararı sonrasında YDK ya başvurmadan CHP de istifa etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Ayhan Bilgen'den flaş 'istifa' kararı!Ayhan Bilgen'den flaş 'istifa' kararı!
Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
Diğer Haberler
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen istifa edeceğini duyurdu
Ayhan Bilgen'den flaş 'istifa' kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı
Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
İdam cezası hangi suçlar için gelebilir? Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması
İdam cezası hangi suçlar için gelebilir? Flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.