Özlem Ağırman yeni parti kuruyor: Gelişim ve Demokrasi Partisi (Özlem Ağırman kimdir?)

Bir süredir Gelişim ve Demokrasi Partisi için kuruluş çalışmalarını sürdüren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak. Oda Tiyatrosu'nda yapılacak basın açıklamasından önce ise bir tiyatro oyunu sergilenecek.
Ardından Özlem Ağırman basın açıklaması yapacak.
Türkiye'de şu anda Yargıtay'da kayıtlı 92 tane siyasi parti var. O güne kadar başka bir parti daha kurulmazsa, Gelişim ve Demokrasi Partisi ise 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.
Ağırman'ın sosyal medya hesabına bakıldığında, bir süredir Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi' kapsamında yaptığı ziyaretlerden ve konuşmalardan paylaşımlar yaptığı görülüyor.
Özlem Ağırman, 1989’da Mimar Sinan Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun. Yabancı dili İngilizce.
Şehir Plancıları Odası’nın kayıtlı üyesi ve bir dönem kurullarında görev yaptı; 1990-1999’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlüklerinde görev yaptı.
1999’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ederek eşi (merhum) Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte ÖZ-TEK Ağırman Şehir Planlama ve Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti’yi kurdu.
1999’da memuriyetten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı.
2015’de Tuzla İlçesi Tema Vakfı Temsilciliğini arkadaşlarıyla beraber oluşturup, gönüllü çalışmalara başladı.
Aynı zamanda bir sanatçı olarak iki albüm çıkardı.
Eşi, Mimar M.Tekin Ağırman’ı 10 Şubat 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti.
1 Kasım’da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, müzik uğraşlarıma son vererek CHP’den aday adayı olarak siyasi yolculuğuna devam etti.
24 Haziran seçimlerinden sonra, demokratik bir kurultayı talep etmek ve parti içi muhalif çizgisi nedeniyle başka pek çok partili gibi disiplin kuruluna verildi. İstanbul İl Disiplin kurulunun “İhraç ” kararı sonrasında YDK ya başvurmadan CHP de istifa etti.