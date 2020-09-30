Özlem Ağırman yeni parti kuruyor: Gelişim ve Demokrasi Partisi (Özlem Ağırman kimdir?)

Bir süredir Gelişim ve Demokrasi Partisi için kuruluş çalışmalarını sürdüren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak. Oda Tiyatrosu'nda yapılacak basın açıklamasından önce ise bir tiyatro oyunu sergilenecek.

Ardından Özlem Ağırman basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de şu anda Yargıtay'da kayıtlı 92 tane siyasi parti var. O güne kadar başka bir parti daha kurulmazsa, Gelişim ve Demokrasi Partisi ise 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.

'İNCE' PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ağırman'ın sosyal medya hesabına bakıldığında, bir süredir Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi' kapsamında yaptığı ziyaretlerden ve konuşmalardan paylaşımlar yaptığı görülüyor.

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

Özlem Ağırman, 1989’da Mimar Sinan Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun. Yabancı dili İngilizce.

Şehir Plancıları Odası’nın kayıtlı üyesi ve bir dönem kurullarında görev yaptı; 1990-1999’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlüklerinde görev yaptı.