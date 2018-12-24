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Özlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail askerine direnen Filistinli engelli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt için ve dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen Çerçioğlu, haber kategorisinde Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altında düzenlediği gösteriye katılan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşı gösteren ve Ali Jadallah tarafından çekilen "direnişe engel yok" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraftan çok etkilendiğini ifade eden Çerçioğlu, "Bir vatandaşın bu noktaya kadar gelmesi, azmi, direnmesi gerçekten çok önemli. Bazı insanlar vatanını savunmadan terk ediyorlar. Biz mesela Kurtuluş Savaşı'nda kadınıyla erkeğiyle cephede, cephe gerisinde vatanımızı savunduk. Burada da engelli bir vatandaşın direnmesini görüyoruz. Onun için bu fotoğrafı seçtim. Beni müthiş etkiledi." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yanan evinden itfaiye ekiplerince kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini gösteren ve İlhami Çetin tarafından çekilen "Ali dede ve kedisi"ni seçen Çerçioğlu, spor kategorisinde ise Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü sporcusunun atla yaptığı gösteriyi anlatan ve Serhat Zafer tarafından çekilen "Atlı akrobat" adlı fotoğrafı oyladı.

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engelli Filistin Oylama

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