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  4. Özlem Gürses adliyeye sevk edildi! İfadesinde dikkat çeken detaylar

Özlem Gürses adliyeye sevk edildi! İfadesinde dikkat çeken detaylar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.12.2024 16:54
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Gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında kullandığı sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı. Gürses ifadesini verdikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Özlem Gürses adliyeye sevk edildi! İfadesinde dikkat çeken detaylar

Gazeteci Özlem Gürses geçtiğimiz YouTube kanalında yaptığı programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara’da gözaltına alınmıştı. Ankara’dan İstanbul’a saat 04.00 sıralarında getirilen Gürses’in ifadesi alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gürses tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü gazeteci, emniyetteki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Bir saat süren ifadenin ardından savcılığa sevk edilen Özlem Gürses'in ifadesinde; söz konusu söylemler için, "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

"BENİM BAKIŞ AÇIM BELLİ"

Gürses'in avukatı da dün akşam saatlerinde bu yönde bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti:

"Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi."

NE OLMUŞTU?

Özlem Gürses, YouTube kanalında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler nedeniyle Gürses hakkında "devletin kurum ve organlarını aşağılama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Ekol TV

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Özlem Gürses Adliye
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