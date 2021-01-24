Özlem Gürses, Devlet Bahçeli'nin aşı olmasıyla ilgili parodi haberi gerçek gibi aktardı

"Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Adı Gülnaz Şırınga: "Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da "Canımızı acıtanın canına okuruz." diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler."

Haberin mizah haber olduğunu anlamayarak gerçek gibi lanse eden Gürses yayında şu ifadeleri kullandı:

Gürses, adının Gülnaz Şırınga olduğunu belirttiği hemşirenin sırf Bahçeli'ye aşı yapıp canını acıttığı için darp edildiğini ileri sürdü.

Gürses'in sözleri bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Özlem Gürses, Halk TV'deki programda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aşı olması ile ilgili olarak bir haber aktardı. Gürses haberde, Bahçeli'ye aşı yapan hemşirenin darp edildiğinin yazdığını söyledi.

Sosyal medyanın diline düşen Özlem Gürses saat 21.10 itibariyle 5 sayfadan oluşan bir açıklama yayınladı.

Özlem Gürses'in skandalı Ekşi Sözlük'te de gündem oldu. Bir sözlük yazarı, "devlet bahçeli'ye aşı yapan hemşirenin "kimse bizim başkanımızın canını acıtamaz" diyen ülkücüler tarafından darp edildiğini canlı yayında ciddi ciddi söylemiş ablamız. ya hemşirenin adından da mı anlamadın trol olduğunu." yorumunda bulundu.

Özlem Gürses’in iddiasıyla ilgili Akşam'a bilgi veren Sağlık Bakanlığı, "İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadı. Ankara’da Gülnaz Şırınga isimli bir hemşire yok" açıklamasında bulundu.

Gürses'e hem MHP'den hem de Sağlık Bakanlığı'ndan peş peşe yalanlamalar geldi.

İşte, Gürses'in "İş eğlenceden çıktı... Tekrar bir saldırı ve tehdite dönüştü. Açıklamam aşağıda" sözleri ile paylaştığı açıklamanın tam metni:

"Sevgili Twitter Camiası,

Dün gece yayında yaptığım bir hata, sabahtan beri sosyal medyada bir şakanın konusu olmuş durumda…

Doğrusu, ilk saatlerde ben de çok takılmadım, haklı eleştiri ve esprilerinize güldüm geçtim.

Aktardığım haberin bir mizah haber olduğunu anladığımda da zaten gereken müdahaleyi yaptım ve o bölüm hiçbir biçimde paylaşılmadı.

Ama anlıyorum ki mesele, ülkenin resmi kamu kurumlarını muhatap alacak kadar büyümüş vaziyette.

O kadar ki Sağlık Bakanlığı’na sorulmuş, açıklamalar manşet yapılmış!

Bizlerin ülkeyi yönetenlere ulaşma ve soru sorma şansımız olsa, doğrusu ben soru hakkımı başka konularda kullanmak isterdim.

Keşke, ülkedeki ekonomik sıkıntılar, kamu zararları, adalet krizleri ve kadın cinayetlerinden başlayarak siyasetçileri, gazetecileri, hatta hakkını savunan tek tek vatandaşlarımızı hedef alan şiddet iklimi ile ilgili yaptığımız haberler de en az bu kişisel hatam kadar ciddiye alınabilse…