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Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Özlem Gürses kimdir? Nereli?

22.03.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Halk TV'de program yapan ünlü gazeteci, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Özlem Gürses kimdir? Nereli? İşte detaylar...

Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Özlem Gürses kimdir? Nereli?

Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Özlem Gürses sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Özlem Gürses kimdir? Nereli? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı?

ÖZLEM GÜRSES HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Özlem Gürses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın ben de bir açıklama yapacağım… Ama bugün baharın ilk günü ve oğlumun doğum günü… Şimdi onu kucaklamaya gidiyorum. Tüm mesajlarınız için teşekkürler."

Özlem Gürses Halk TV'den ayrıldı mı?

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR? NERELİ?


Özlem Gürses 18 Ağustos 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Lütfi Gürses'in kızı olan Özlem Gürses, Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji'nde ilköğretim ve lise eğitimini tamamladı. Sonrasında ise ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul'a ve medya dünyasına taşıdı.

Çok sayıda televizyon kanalında editör, muhabir ve sunucu olarak çalıştı. 2017 yılının Mayıs ayında "Bazen Olmaz…" adlı ilk kitabını çıkardı. Özlem Gürses evlidir ve bir çocuk annesidir.

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