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  4. Özlem Gürses, koronavirüs test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! İsmail Saymaz'ın büyük paniği

Özlem Gürses, koronavirüs test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! İsmail Saymaz'ın büyük paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Halk TV'de Özlem Gürses, koronavirüs testinin sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı. Stüdyoda bir anda panik yaşanırken, İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi.

Halk TV’de dün akşam yayınlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” programına gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve yönetim uzmanı Elfin Tataroğlu konuk oldu.

Moderatör Özlem Gürses, programın başında şunları söyledi:

“Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah.”

Saymaz’ın, “Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin” demesi üzerine Gürses “Biraz öyle oldu galiba” karşılığını verdi.

ÖZLEM GÜRSES'TEN AÇIKLAMA

Gürses daha sonra Twitter hesabından "Yayından önce çok halsiz iki gün geçirdim... Ateşim yoktu, boğazım ağrımıyordu, koku alabiliyordum... Yine de çalışma arkadaşlarıma karşı sorumluluğum için test yaptırdım... Sonucum: NEGATİF. sevgiler" diye yazdı.

OZLEM GURSES

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