HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özlem Gürses önce ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’ dedi sonra kendisi de ağladı!

Özlem Gürses önce ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’ dedi sonra kendisi de ağladı!

30.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi’nde takip eden gazeteci Özlem Gürses seçim gecesi yaşananları anlattı. Özlem Gürses, "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. En çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm" dedi.

Özlem Gürses önce ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’ dedi sonra kendisi de ağladı!

Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkez'inde takip eden gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında yaptığı yayında o gece yaşananları anlattı.

Sonuçların açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde çok kişinin ağladığını söyleyen Gürses "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi. Ben en çok gençlik kollarındaki gençlerin ağlamasına üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum" dedi.

Gürses'in bu anlarda gözlerinin dolduğu dikkat çekti.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim akşamı İYİ Partili Kurt öldürülmüştü! Seçim akşamı İYİ Partili Kurt öldürülmüştü!
'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...
Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Gazeteci Özlem Gürses chp genel merkezi

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.