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Özlem hemşire, kazada öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

OĞLUYLA İLGİLENMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ Burdur Bucak'taki nöbetinin ardından Antalya'ya dönüş yolunda, otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitiren hemşire Özlem Süzer'in, yaklaşık 3 ay önce, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Bucak Devlet Hastanesi'ne tayini çıktığı belirtildi.

OĞLUYLA İLGİLENMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ
Burdur Bucak'taki nöbetinin ardından Antalya'ya dönüş yolunda, otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitiren hemşire Özlem Süzer'in, yaklaşık 3 ay önce, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Bucak Devlet Hastanesi'ne tayini çıktığı belirtildi. Süzer'in, 7 yaşındaki oğluyla daha fazla ilgilenebilmek amacıyla Bucak'a tayin istediği kaydedildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Özlem Süzer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Kepez ilçesine bağlı Duacı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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