Kaymaz, oğlunun 14 Kasım’da zorlu bir ameliyat geçireceğini açıkladı.

Özlem Kaymaz yavrusuna nefes oldu

1 / 13 Hayatı peri masalını andıran Özlem Kaymaz, dün Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla yürekleri burktu. 1992 Türkiye güzeli Kaymaz, 'Nager sendromu' hastası 16 yaşındaki oğlu Daniel'in 14 Kasım'da ciddi bir operasyon geçireceğini açıkladı. Kaymaz, zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

2 / 13 MADALYONUN İKİ YÜZÜ "Daniel, 16 yaşında ve artık nefes almakta çok zorlanıyor. Makinasız uyuyamıyor. O yüzden 14 Kasım'da çene uzatma operasyonu var. 3-4 ay sürecek bir işlem.

3 / 13 Alt çene kesilip dışarıdan vidalar ile bir aparat monte ediliyor. Her gün yarım milim tornavida ile çevrilirken çene içeriden uzayarak arada kıkırdak oluşturuyor. Bir çok anne ile yoldaş olduk hikayelerinde.

4 / 13 Gözyaşının hem sevincine hem üzüntüsüne şahitlik ettim, ediyorum, edeceğim... Madalyonun her iki yüzü de gerçek. Hayatı her yönü ile kabul ederek, şükrederek ve coşkuyla yaşamak mümkün.".

5 / 13 NAGER SENDROMU NEDİR? Kaymaz'ın 16 yaşındaki oğlu Daniel'in hastalığı olan 'Nager sendromu', son derece az görülen doğumsal bir hastalık.

6 / 13 Nager sendromu; az gelişmiş yanak ve çene bölgesi, duyma kaybı, dirseklerde hareket güçlüğü gibi sorunlara yol açıyor. Özlem Kaymaz, yıllardır detaylı olarak incelediği bu hastalık hakkında "www.daniels-life.com" adresli bir internet sitesi kurarak, aynı hastalıkla boğuşan dünya genelindeki ebeveynlere yardım ediyor.

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