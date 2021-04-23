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Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında? Özlem Özdil evli mi?

23.04.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Özdil, 1979 yılında Almaya’da doğdu. Babası da halk ozanı olan Özdil, 17 yaşındayken Sinan Çelik tarafından keşfedilmiştir. Sinan Çelik’in kendisini keşfetmesinden sonra Özlem Özdil, Türkiye’ye dönmüştür. Türkiye’ye geldikten sonra çeşitli sanatçılarla beraber çalışan Özdil, 1996 yılında ilk albümünü çıkarmıştır. 23 Nisan Cuma günü Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk Özlem Özdil ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında? Özlem Özdil evli mi?

Özlem Özdil, Türkiye’ye geldikten sonra Musa Eroğlu, Güler Duman ve Sinan Çelik gibi başarılı sanatçılarla ortak çalışmalar yürütmüştür. Özlem Özdil, başta TRT olmak üsere, özel kanallar da dahil pek çok kanalda birçok televizyon programına katılmıştır.

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ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR?

Özlem Özdil, 8 Aralık 1979 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğdu. Babasının ismi Veli Özdil annesinin ismi ise Nadide’dir. Dedesi Aksaray’dan zamanında İzmir'e göç etmiştir. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi.

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Özlem Özdil, çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

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Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

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ÖZLEM ÖZDİL DİSKOGRAFİ
Özlem Özdil Hoy Nani - Şubat 201
Özlem Özdil & Güler Duman - Yollarına Kar mı Yağdı - Ekim 2006
Özlem Özdil Zamansız Yağmur - Kasım 2004
Özlem Özdil Gönlüm Dağlarda - Ağustos 2000
Özlem Özdil Yürü Be Haydar - Nisan 1998
Özlem Özdil Uzakların Türküsü - Temmuz 1996

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Musa Eroğlu
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