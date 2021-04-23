Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında? Özlem Özdil evli mi?

Özlem Özdil, Türkiye’ye geldikten sonra Musa Eroğlu, Güler Duman ve Sinan Çelik gibi başarılı sanatçılarla ortak çalışmalar yürütmüştür. Özlem Özdil, başta TRT olmak üsere, özel kanallar da dahil pek çok kanalda birçok televizyon programına katılmıştır.

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR?

Özlem Özdil, 8 Aralık 1979 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğdu. Babasının ismi Veli Özdil annesinin ismi ise Nadide’dir. Dedesi Aksaray’dan zamanında İzmir'e göç etmiştir. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi.

Özlem Özdil, çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.