Özlem Öztekin Vural: ”Adalar boş bir tuval, biz çalışıp renklendireceğiz”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki kötü giden koşulların önüne geçeceğini söyleyerek "Bana göre Adalar boş bir tuval. Çalıştıkça renklendirirsiniz. Belediyecilik tecrübemizle bunu yapacak vizyon bizde var" dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, projelerine ilişkin açıklamalarda buldu.

Adalar’ın silüetini olumlu yönde etkileyecek, çevreci projeleri olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’da bir huzurevi yapmak istediğini açıkladı. Vural, "STK’ları destekleyecek hazırlıklarımız var. Zamanında Adalar’da yaşamış, sonra gitmiş, ancak tekrar dönmek ve son dönemlerini burada geçirmek isteyenler var. Bu talebe sıcak bakıyorum. Ulaşım anketlerde en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun faytonlarla ilgili ayağını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Akülüler ve bisikletlerle ilgili çalışmalarımız herkesi memnun edecek yönde sürüyor. Bana göre Adalar boş bir tuval. Çalıştıkça renklendirirsiniz. Yapacak çok iş var. Geçmişte çözülmemiş, biriken sorunlar var. Adalar’da yaşamak keyifli olmalı ve Ada sakinlerine ayrıcalıklı oldukları hissettirilmeli. Adalar’ı marka haline getirmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

“Yaşlılarımız da gençlerimiz de mutlu ve huzurlu bir hayat sürecek”

Gençlerin artık Adalar’da yaşamak istemediğini vurgulayan AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Gençlerimizin sosyal hayatları yok, burada yaşamakla gelecekle ilgili planları da yok. Gençler Adalar’dan gittiği için yaşlı nüfus artış gösteriyor. Bu insanların sağlık problemleri var. Yaşlılarımızın da bir sosyal hayatları yok. Biz onların farklı bir sosyal hayatı olması için bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaz-kış burası canlanınca Adalar’ımız da şenlenir. Yaşlılarımız da emekliliklerini daha tatlı geçirir, mutlu ve huzurlu bir hayat sürerler" şeklinde konuştu.

“Esnaf 12 ay çalışabilmeli”

Esnafın 5 ay çalışıp 9 ay ecrimisil ödediği için şikayetçi olduğunu belirten Vural, "Ben de bir esnaf çocuğuyum. Bu duruma çok üzülüyorum. Eskiden esnaf 12 ay iş yapıyordu. Yıllar geçtikçe, tablo şu an ki hale geldi. Esnafımız 3 ay çalışıp 9 ay boşta kalıyor. Esnafın artık 12 ay çalışabilmesi gerekiyor. Adalar’ın en az 9 ay iş yapması lazım. Belediyecilik tecrübemizle bunu yapacak vizyon bizde var. Planımız esnafın yükünü azaltmak yönünde" dedi.



