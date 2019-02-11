Heybeliada ve Burgazada’daki esnafla bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, ziyaretlerine Kınalıada ile devam etti. Ada halkı ile buluşan Vural, “Biz Ada çocuğuyuz, bütün dertlerinizi biliyoruz. Adalar’ı hak ettiği gibi yöneteceğiz. Adalar’daki sorunları ben de buranın bir sakini olarak yaşıyorum. Diğer adaylar Marmaris’te gezerken ben de sizin gibi bu sorunlarla yüzleşiyordum” dedi.

Adalar’ın yerlisi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’ı ve Ada insanını çok iyi tanıdığını belirtti. Siyasetteki tecrübelerini Ada halkıyla paylaşmak istediğini söyleyen Vural, “Yaşadığı bölgenin sorunları için dertlenen, halkın sorunlarını bilen biriyim. İçinizden, sizden biri olmamız, bizi diğer adaylardan farklı kılıyor. Ben hukukçu bir kardeşinizim. Kanunları, hukuku biliyoruz. Adalar’ın hakkını biz arayacağız ” diye konuştu.

"Kınalıada halkı gecekonducu muamelesi görüyor, buna müsaade etmeyeceğiz"

Adalar halkının sağlık, temizlik, sokak hayvanları ve ulaşım sorunlarına dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, orman alanı içinde inşa edilen evlerin tahliye edilmesi konusunu da dile getirdi. Vural, Kınalıada halkıyla yaptığı konuşmada “Alanlar hazine adına tescil edildi ve arazi değişikliği oldu. Halk gecekonducu muamelesi görüyor. Evlerini terk etmeleri isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Biz halkımızın yanındayız. Amacımız onların huzur içinde yaşamasını sağlamak” dedi.

"Adalar’a yeni sağlık projesi: 7/24 vardiyalı doktor sistemi"

Adalar’da sağlık sorunu yaşayan yaşlı sayısının arttığına dikkat çeken Vural, halkın yeterince sağlık hizmetinden yararlanamadığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı nüfusun 50 binin altındaki yerlerde hastane inşa edemiyor. Biz Belediye olarak inisiyatif alacağız. Bir bina oluşturup, içine ekip kuracağız. ’Panik Butonu’ adını verdiğimiz bir sistem olacak. Böylece hasta olan yaşlılarımız yanında taşıdıkları düğmeye bastıkları anda sağlık ekibi hızlı tekneyle gelerek müdahale edecek. Yeni projemizde 7/24 vardiyalı doktor olacak” ifadelerini kullandı.

Özlem Öztekin Vural hakkında:

1978’de İstanbul-Adalar’da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiye’lidir.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007’de Adalar İlçe Başkanlığı’na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012’de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre’de yeniden İl Yönetim Kurulu’na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018’de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı’na seçildi. 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Ak Parti’den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.



