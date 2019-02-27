Özlem Öztekin Vural: Adalara 7/24 vardiyalı doktor sistemi geliyor

Adalar’ın yerlisi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, ev sohbetleri kapsamında Heybeliada’daki ailelerle buluştu. Adalar’a yapacağı projeler hakkında bilgi veren Vural, “Heybeliada’daki Sanatoryum Hastanesi’nin eksiklerini gidereceğiz. Ben hastanemi kendim kuracağım. 7/24 vardiyalı doktor hizmeti Adalar’ın hepsinde olacak” açıklamasını yaptı.

Adalar halkının yaşadığı sağlık hizmeti sorununa değinen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, kendi hastanesini kuracağını söyledi. Heybeliada’daki Sanatoryum Hastanesinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Vural, “Sanatoryum Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilecek diye konuşuluyor. Eğer ben kazanırsam, Sanatoryum Hastanesi’nin yarısını alacağım. Ben sağlık projemi buraya göre yaptım. Ama bir sorun çıkarsa diye de farklı bir proje ürettim. 7/24 vardiyalı doktor hizmeti Adalar’ın hepsinde olacak. Panik butonu dediğimiz sistem, halk tarafından çok sevilecek. Bu, Tuzla, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda da olan bir sistem. Yeni bir şey keşfetmiyoruz, olanı uygulayacağız. Biz Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa bu sistemi getireceğiz. Büyükada’daki hastanemizi de daha kaliteli hale getireceğiz. Ambulans, hasta nakil aracımız hepsi olacak. Hastanenin içine kadar hizmeti verdirip, müdahale yapıldıktan sonra bizzat ilgileneceğiz. Hastamızı evinden alıp, evine bırakacağız. Adalar hiçbir projeye uzak değil. Biz bahaneler üretmiyoruz. Yapabilirim, olabilir değil, yapacağım diyorum” ifadelerini kullandı.

Çam Limanı’na özel bir proje geliyor

Heybeliada halkına Çam Limanı projesini anlatan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Çam Limanı’na çok güzel bir yat bağlama alanı yapacağız. Ama bu marina değil. Doğa dostu bir proje olacak. Doğaya hiçbir zarar gelmeyecek. Bu projemiz yat turizmini de canlandıracaktır” şeklinde konuştu.

Her Ada’da spor salonu olacak

Bütün Adalar’da ilkokul okuyan toplam 200 öğrenci olduğunu belirten Vural, “Biz çocuklarımızın yetişmesini sağlayabiliriz. Spora, sanata, bilime, kültüre ve daha birçok faaliyete meyilli olanları eğitebiliriz. Her Ada’da mutlaka bir spor merkezimiz olacak. Adayız ama ne milli yüzücümüz ne de milli kürekçimiz var. Biz büyükler olarak çocuklarımızın geleceği için çalışmalıyız. Gelecek onlara emanet olacak. Onları en iyi şekilde eğitmeliyiz” dedi.



