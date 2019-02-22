Özlem Öztekin Vural: Adaların kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Köylerin aldığı hizmeti Adalar almıyor. Adalar halkı için çok güzel projelerimiz var. Biz kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız” dedi.

Adalar’ın en büyük sorunlarından birinin temizlik olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Hepimizin sıkıntısı aynı, hizmet alamıyoruz, yollar pislik içinde. Köylerin aldığı hizmeti Adalar alamıyor. Belediyecilikten nasibini alabilmiş bir ilçe değil. Biz kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız. Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tutmamazlık yapmadık. Bir söz vermişsek yaparız. Ben Özlem Öztekin Vural olarak samimiyetle söylüyorum ki, verdiği sözün arkasında durmaya çalışan bir kardeşinizim” diye konuştu.

“PROJEMİZ HALKIN SORUNLARINI ORTADAN KALDIRACAK”

Heybeliada’daki projesinin halka katkı sağlayacağını açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Benden önceki İlçe Başkanımız İsmail Hakkı Durmuş, kendi döneminde birtakım eksiklikleri belirlemiş. Heybeliada’nın öngörünüm projesini çıkarmış. Bu İBB bünyesindeki bir proje. Başkan adayı olduktan sonra proje önüme getirildi. Gerçekten öngörünüm projemiz çok güzel. Esnafın rahatlayacağı, görselliği çok hoş bir proje. Halkın bütün problemlerini ortadan kaldıracak ön görünüm projelerini çok kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.