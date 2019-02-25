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Özlem Öztekin Vural: Eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, çocukların kendini geliştirebilecekleri bir faaliyet içerisinde olmaları gerektiğini belirterek eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Özlem Öztekin Vural: Eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atılacak

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, çocukların kendini geliştirebilecekleri bir faaliyet içerisinde olmaları gerektiğini belirterek eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün Adalar halkına hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyacağını belirten Vural, “Geçtiğimiz dönem orada bir havuz projesi geliştirilmiş. Okuldaki çocuklarımız havuzdan faydalanarak yüzme sporlarını gerçekleştirebilsinler diye bir çalışma başlatmışlar. Havuzlarını çocuklarımıza açacaklar. Onlar istiyorlar ki Adalar’daki bütün okullara imkanlarımızı açalım. Bütün çocuklar su sporlarından faydalansın diye güzel düşünceleri var. Ben çok takdir ettim ve gururlandım. Her türlü yardımı da esirgemeyeceğimizi söyledik. Kürek, yelken ve su topu gibi birçok su sporlarıyla alakalı sporcular yetiştiriyor. Çocuklarımız bu eğitimleri alabilecekler. Maddi, manevi biz de destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZA OLANAK VERECEĞİZ

Adalar’daki eğitimde çok büyük eksikler olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, bununla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi. Nüfus sayısı az olduğu için öğretmen gönderilmediğine dikkat çeken Vural, “İnsanlarımız Adalar’dan giderse nüfus tabii ki az olur. Onlara da hak veriyorum. Şu anki durumda şartlar gerçekten çok kötü. Biz buna bir dur demek için geldik. Şartlar ne kadar iyi olursa, halk da başka şehirlere gitmekten vazgeçer. Biz imkanları yaratmalıyız ki, çocuklarımız da bunu en iyi şekilde kullansın” dedi.

SAĞLIK KONUSU İLE ÖZEL İLGİLENECEĞİZ

Yetersiz sağlık koşullarının önüne geçeceğini söyleyen Vural, “Adalar’da memnuniyetsizlik yaratan bir diğer faktör, sağlık. 50 bin nüfusun altındaki yerlerde devlet hastanesi açılamıyor. Biz Adalar’a özel bir uygulama yaptık ve buraya poliklinik açtırdık. Ama birçok açıdan yine eksik. Eksikleri geliştirip tamamlamak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Öztekin Vural: Eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atılacak

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