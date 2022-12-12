Özlem Pirim kimdir? Antalya'da sular altındaki bir seranın içinden bilgi veren TRT muhabiri Özlem Pirim’in zor anları!

TRT muhabiri Özlem Pirim Antalya'daki sel felaketine ilişkin detayları aktardı. Seranın çatısından sızan yağmur damlaları deneyimli muhabirin yüzüne aktı. Özlem Pirim 12 Aralık 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte TRT muhabiri Özlem Pirim hakkında merak edilenler...

TRT MUHABİRİ ÖZLEM PİRİM KİMDİR?

Özlem Pirim 26 yıldır gazetecidir.

TRT Haber’in kıdemli ve başarılı muhabiri Özlem Pirim son olarak geçtiğimiz yıl Antalya'daki Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını duyururken yaşadığı duygu dolu anlar nedeniyle gündem olmuştu.

Özlem Pirim gözyaşlarını tutamamıştı.

Özlem Pirim, bu kez de Finike’de sel sularının zarar verdiği bir seranın içinden yaşanan durumun vahametini aktardı.

Seranın çatısından sızan yağmur damlaları, neredeyse dizlerine kadar suyun içine giren Pirim’i suratına aktı. Özlem Pirim, rimelinin akmasına rağmen canlı yayında haberi sunmaya devam etti.



