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  4. Özlem Savaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Özlem Savaş geçmişte kimlerle evlendi?

Özlem Savaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Özlem Savaş geçmişte kimlerle evlendi?

21.03.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Savaş , 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Özlem Savaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Özlem Savaş geçmişte kimlerle evlendi? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Özlem Savaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Özlem Savaş geçmişte kimlerle evlendi?

Özlem Savaş, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Peki Özlem Savaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Özlem Savaş geçmişte kimlerle evlendi? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

ÖZLEM SAVAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özlwem Savaş, 15 Ekim 1970 tarihinde İstanbul, Emirgan'da dünyaya geldi.

Özlem Savaş, Avusturya Kız Lisesi'ni kazanmış olsa da abasıyla birlikte İsviçre'ye gitmesi gerektiği için eğitimine İsviçre'de devam etti.

Özlem Savaş, Türkiye'ye döndüğünde Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim aldı. Bu dönemde matematik ve fizik alanında TÜBİTAK ödülü kazandı.

Lisan eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Özlem Savaş 1988 yılında üniversitedeki öğrencilik yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde rol aldıç.

Özlem Savaşİstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldı. Bundan sonra kariyerinde yükseliş dönemi başladı Savaş'ın. Daha sonra sinemaya adım attı. Tunç Başaran'ın unutulmaz filmi Uçurtmayı Vurmasınlar, Sekizinci Saat, Manisa Tarzanı gibi filmlerde yer aldı.

2008 yılında "Avanak Kuzenler" filminde Alp Kırşan, Yağmur Atacan, Paşhan Yılmazel, Fatma Toptaş, Erdal Tosun, Tuluğ Çizgen, Hakan Bilgin ile beraber rol aldı.

2009 yılının Ekim ayında Londra'ya gitti, NLP eğitimi aldı. Arnavutköy'de uzun süre bir balık restoranı işletti.

2. SAYFA'NIN KONUĞU ÖZLEM SAVAŞ GEÇMİŞTE KİMLERLE EVLENDİ?

2004 Yılında Kamil Cengiz Evren ile evlendi. Bir ay birlikte, üç ay evli kaldığı eşinden ayrıldı.

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