MAGAZİN

Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Şehir yaşamından kaçış sürüyor. Birkaç yıl önce İstanbul’dan Bodrum’a göçen Özlem Tekin, oradan da ayrılıp Milas’ın bir köyüne yerleşti.

Özlem Tekin yeni hayatı sayesinde gençleştiğini söyledi. İşte Tekin'in yeni hayatı

O da huzuru köyde buldu

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Uzun süredir Bodrum’da yaşayan, Özlem Tekin, orayı da terk edip Milas’ın bir köyüne yerleşti.
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17 dönüm arazi alıp içine konteyner ev kurduran Tekin, yerleşme işleri bittikten sonra kız kardeşlerini de yanına aldı.
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Sabahları güne yürüyüşle başlayan, ardından 5 köpeği, atı ve eşeğini besleyen ünlü rock’çının cep telefonu bile kullanmadığı söyleniyor.
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Rockçı Özlem Tekin müziğe ara verip 2006’da Bodrum’a yerleşmişti. 2016’da Küçükbük Mahallesi’nin ‘muhtar azası’ olan Özlem Tekin bir süre önce Bodrum’u terk etti.
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Eski rock’çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.
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