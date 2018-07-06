Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

Uzun süredir Bodrum’da yaşayan, Özlem Tekin, orayı da terk edip Milas’ın bir köyüne yerleşti.

Sabahları güne yürüyüşle başlayan, ardından 5 köpeği, atı ve eşeğini besleyen ünlü rock’çının cep telefonu bile kullanmadığı söyleniyor.

Rockçı Özlem Tekin müziğe ara verip 2006’da Bodrum’a yerleşmişti. 2016’da Küçükbük Mahallesi’nin ‘muhtar azası’ olan Özlem Tekin bir süre önce Bodrum’u terk etti.

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Eski rock’çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.