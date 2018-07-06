Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

Özlem Tekin yeni hayatı sayesinde gençleştiğini söyledi. İşte Tekin'in yeni hayatı
O da huzuru köyde buldu
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Uzun süredir Bodrum’da yaşayan, Özlem Tekin, orayı da terk edip Milas’ın bir köyüne yerleşti.
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17 dönüm arazi alıp içine konteyner ev kurduran Tekin, yerleşme işleri bittikten sonra kız kardeşlerini de yanına aldı.
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Sabahları güne yürüyüşle başlayan, ardından 5 köpeği, atı ve eşeğini besleyen ünlü rock’çının cep telefonu bile kullanmadığı söyleniyor.
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Rockçı Özlem Tekin müziğe ara verip 2006’da Bodrum’a yerleşmişti. 2016’da Küçükbük Mahallesi’nin ‘muhtar azası’ olan Özlem Tekin bir süre önce Bodrum’u terk etti.
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Eski rock’çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.
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