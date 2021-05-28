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Özlem Yıldız Bodrum'da sezonu açtı

28.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaz soluğu Bodrum'da alan ünlü sunucu Özlem Yıldız, denize girerken görüntülendi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Yıldız, tüm bakışları üzerine topladı.

Özlem Yıldız Bodrum'da sezonu açtı

Güzel sunucu Özlem Yıldız önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

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Yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodruma geldiğini söyleyen Yıldız, ''Programın bu haftaki çekimlerini tamamladık kıramayacağım bir arkadaşımın doğum günü vardı. Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedim uçağa atlayıp Bodruma ona sürpriz yapmaya geldim, gelmişken de bir iki gün dinleneceğim'' dedi.

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TEK BAŞINA GÜNEŞLENDİ

Tek başına şezlongta güneşlenen Yıldız oğlu Demir ile mesajlaşıp görüntülü konuştu.

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Temmuz ayında okulların tatile girmesiyle oğluyla birlikte uzun bir tatile geleceğini söyleyen sunucu bir ara denize girmeye karar verdi ama suyun soğuk olduğunu fark edince sudan çıktı. Güzel sunucu fit fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
belli yaz gelmiş ne var ne yok açmış ????????

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