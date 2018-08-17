MAGAZİN

Özlem Yıldız Bodrum'da şov yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 09:16 | Son Güncelleme

Bodrum’da tatil yapan Özlem Yıldız önceki gün Casa Costa Hotel’in plajında görüntülendi.

2005’te nikah masasına oturduğu Sinan Serter’den 2013’te boşanan Özlem Yıldız, yaz başından beri ailesinin Bodrum’daki evinde 11 yaşındaki oğlu Demir ile tatil yapıyor.

Plajın yıldızı

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Önceki gün yakın arkadaşları ile Gündoğan’da bulunan bir otelin plajındaydı. Özlem Yıldız oğlu Demir ile yakından ilgilendi, her anını görüntüledi.
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Oğlu Demir’le denize giren ünlü sunucu ardından kitap okuyup gün boyu güneşlendi. Yıldız, düzgün fiziğiyle plajın en dikkat çeken ismi oldu.
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Finalde de su kayağındaki hünerini gösterip şov yapmayı ihmal etmedi.
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Özlem Yıldız su kayağında ustalaştığını ispatladı.
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