Özlem Yıldız Bodrum'da şov yaptı

2005’te nikah masasına oturduğu Sinan Serter’den 2013’te boşanan Özlem Yıldız, yaz başından beri ailesinin Bodrum’daki evinde 11 yaşındaki oğlu Demir ile tatil yapıyor.
Plajın yıldızı
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Önceki gün yakın arkadaşları ile Gündoğan’da bulunan bir otelin plajındaydı. Özlem Yıldız oğlu Demir ile yakından ilgilendi, her anını görüntüledi.
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Oğlu Demir’le denize giren ünlü sunucu ardından kitap okuyup gün boyu güneşlendi. Yıldız, düzgün fiziğiyle plajın en dikkat çeken ismi oldu.
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Finalde de su kayağındaki hünerini gösterip şov yapmayı ihmal etmedi.
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Özlem Yıldız su kayağında ustalaştığını ispatladı.
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