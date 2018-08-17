Özlem Yıldız Bodrum'da şov yaptı

2005’te nikah masasına oturduğu Sinan Serter’den 2013’te boşanan Özlem Yıldız, yaz başından beri ailesinin Bodrum’daki evinde 11 yaşındaki oğlu Demir ile tatil yapıyor.

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Önceki gün yakın arkadaşları ile Gündoğan’da bulunan bir otelin plajındaydı. Özlem Yıldız oğlu Demir ile yakından ilgilendi, her anını görüntüledi.