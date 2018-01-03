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Özlem Yıldız: "Eski dost düşman olmaz"

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 13:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şarkıcı Demet Akalın dört yıldır küs olduğu sunucu Özlem Yıldız ile barıştı.

Özlem Yıldız: "Eski dost düşman olmaz"

Şarkıcı Demet Akalın, 4 yıldır küs olduğu sunucu Özlem Yıldız ile yılbaşı vesilesiyle barıştı. Özlem Yıldız, Demet Akalın ile Acarkent'te karşılaştıklarını ve selamlaştıklarını belirtti. Yıldız, 4 yıl ardından barışma anlarını şöyle anlattı: "Eski dost düşman olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladık…''

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İKİLİ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Demet Akalın kızı Hira'ya 7 aylık hamileyken katıldığı bir programda yakın dostu Özlem Yıldız'a neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: ''Artık hayatımda olur ya da olmaz önemli değil. Bir doğum günü daveti yüzünden tatsızlık yaşadık. Kendisi eve kadar geldi. Konuşmak istemedim. Mesajlara cevap vermedim. Önemli gördüğüm kişilerin mesajına dönerim.''

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demet akalın özlem yıldız

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Sevgili Demet İyisin,Vicdanlısın,Hoşsun.Hoşsunda Bazen Sanki Biraz Fazla Gider Yapıyosun Sonra da Çark Ediyosun (Ne Güzel)...Fazla Giderli Şarkılar Söyleme Artık Giderlerin Dönüşü Oldumu Komik Oluyo Ama Affetmek Güzel Bir Erdem Bravo Demo
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