Şarkıcı Demet Akalın, 4 yıldır küs olduğu sunucu Özlem Yıldız ile yılbaşı vesilesiyle barıştı. Özlem Yıldız, Demet Akalın ile Acarkent'te karşılaştıklarını ve selamlaştıklarını belirtti. Yıldız, 4 yıl ardından barışma anlarını şöyle anlattı: "Eski dost düşman olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladık…''

İKİLİ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Demet Akalın kızı Hira'ya 7 aylık hamileyken katıldığı bir programda yakın dostu Özlem Yıldız'a neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: ''Artık hayatımda olur ya da olmaz önemli değil. Bir doğum günü daveti yüzünden tatsızlık yaşadık. Kendisi eve kadar geldi. Konuşmak istemedim. Mesajlara cevap vermedim. Önemli gördüğüm kişilerin mesajına dönerim.''