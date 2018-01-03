Şarkıcı Demet Akalın, 4 yıldır küs olduğu sunucu Özlem Yıldız ile yılbaşı vesilesiyle barıştı. Özlem Yıldız, Demet Akalın ile Acarkent'te karşılaştıklarını ve selamlaştıklarını belirtti. Yıldız, 4 yıl ardından barışma anlarını şöyle anlattı: "Eski dost düşman olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladık…''
İKİLİ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?
Demet Akalın kızı Hira'ya 7 aylık hamileyken katıldığı bir programda yakın dostu Özlem Yıldız'a neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: ''Artık hayatımda olur ya da olmaz önemli değil. Bir doğum günü daveti yüzünden tatsızlık yaşadık. Kendisi eve kadar geldi. Konuşmak istemedim. Mesajlara cevap vermedim. Önemli gördüğüm kişilerin mesajına dönerim.''
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