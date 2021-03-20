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Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

20.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız, 2011 senesinde de Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de "Aklımıza Takıldı" ve "Her Şey Dahil" programlarının sunuculuğunu üstlenmişti. Senelerdir oldukça genç ve formda görünen Özlem Yıldız, bu görüntüsüyle izleyenleri kendine hayran bırakırken sunuculuk konusunda da büyük başarılara imza atıyor.

Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştır. Bu durum üzerine nişan atan Özlem Yıldız, Sinan Serter ile dünya evine girmiştir.

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

13 Aralık 1980 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Özlem Yıldız, Yıldız ailesinin büyük kızı. Özlem Yıldız'ın Sinem Yıldız adında bir kız kardeşi var. Özlem Yıldız'ın annesi Sevgi Yıldız ECA'dan emekli, babası Ertuğrul Yıldız ise bir tekstil şirketinin satış müdürüdür.

Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

Lise eğitimini Suadiye Lisesi'nde tamamlayan Özlem Yıldız, daha sonra 1996'da ATV tarafından düzenlenen Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada dereceye giremedi ancak bu yarışma ona ATV'de açılacak olan bir müzik kanalından teklif gelmesini sağladı.

Özlem Yıldız, 1995 senesinde VJ'lik yapmaya başladı, 1.5 senelik VJ'lik kariyeri sonrasında ise Genç TV'ye geçiş yaptı. Bu dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programından teklif alıp Çarkıfelek'te hostes olarak çalışmaya başladı.

Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

90'lı yılların sonlarına doğru Kuşum aydın ile beraber sabah programı olan "Sabah Şekerleri"ni sunan Özlem Aydın bu programdan sonra da "Pazar Sürprizi" isimli magazin programının sunuculuğunu üstlendi.

Özlem Yıldız, sunucu kariyerliğinin yanında birçok müzik klibinde de oynadı. Aynı zamanda 2000 yılında başrollerini Okan Bayülgen ile Mehmet Ali Erbil'in paylaştığı "Hemşo" filminde Marianna rolüne hayat verdi.

Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

ÖZLEM YILDIZ EVLİ Mİ?

Özlem Yıldız, Çarkıfelek isimli programda hosteslik yaparken programın sunucusu olan Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı. Bu ilişki yürümedi ve ikilinin arasının açılması ile nişan atıldı.

Özlem Yıldız daha sonra 2005 senesinde Armatör Sinan Serter ile dünya evine girdi. Evliliği sonrasında 3 - 4 sene kadar ekranlara ara veren Özlem Yıldız'ın 2006 senesinde Demir ismini verdiği bir oğlu oldu.

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Acun Ilıcalı
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