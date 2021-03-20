Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştır. Bu durum üzerine nişan atan Özlem Yıldız, Sinan Serter ile dünya evine girmiştir.

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

13 Aralık 1980 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Özlem Yıldız, Yıldız ailesinin büyük kızı. Özlem Yıldız'ın Sinem Yıldız adında bir kız kardeşi var. Özlem Yıldız'ın annesi Sevgi Yıldız ECA'dan emekli, babası Ertuğrul Yıldız ise bir tekstil şirketinin satış müdürüdür.

Lise eğitimini Suadiye Lisesi'nde tamamlayan Özlem Yıldız, daha sonra 1996'da ATV tarafından düzenlenen Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada dereceye giremedi ancak bu yarışma ona ATV'de açılacak olan bir müzik kanalından teklif gelmesini sağladı.

Özlem Yıldız, 1995 senesinde VJ'lik yapmaya başladı, 1.5 senelik VJ'lik kariyeri sonrasında ise Genç TV'ye geçiş yaptı. Bu dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programından teklif alıp Çarkıfelek'te hostes olarak çalışmaya başladı.