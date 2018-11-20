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Özlem Yıldız: Mehmet Ali benim kıymetlim

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Özlem Yıldız şimdi yoğun bakımda olan bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklama yaptı. Yıldız "Dualarımda Mehmet Ali" dedi.

Özlem Yıldız: Mehmet Ali benim kıymetlim

Özlem Yıldız Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'o benim kıymetlim' dedi.

İşte Özlem Yıldız'ın duyguları:

“Ben can-ı gönülden Mehmet Ali’ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şu an çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin.

Bugün 32 ya da 33. gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim.

'ÜZERİNDEN 20 YIL GEÇMİŞ'

“Ben onun iyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim. Bana ‘Seni çok üzdü, neden gidiyorsun?’ diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Hangimiz aynı kaldık. Önemli olan yaşanmışlıklara olan saygı.

Mehmet Ali beni görünce şarkı söylüyor; ‘Yıllar sonra rastladım… Çocukluk sevgilime…’”

Ben bayramda seyranda arar sorarım. Bir şovuna tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. O zaman da çok üzüldüm, hemen aradım. Orada yatan, sağlığıyla ilgili çok önemli bir süreçten geçen biri var. ‘İyi ol’ demek bu kadar mı zor?

Mehmet Ali benim 'kıymetlim’ bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var.

'BENİM HAYATIMDA DÖNÜM NOKTASI'

Çarkıfelek benim hayatımda dönüm noktasıdır.
Bana kattığı çok şey var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?”

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