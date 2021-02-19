Özlem Zengin: AKP Grup Başkanvekili 'çıplak arama' tartışmasında neden tepki çekti, eleştirilere yanıtı ne oldu?

Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'deki sözleri tartışma yarattı, tepkilere neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Perşembe günü HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki "çıplak arama" yapıldığını belirterek, bu uygulamadan vazgeçilmesini istediler.

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" dedi.

Zengin'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Muhalefet sözcüleri de yaptıkları açıklamalarla Zengin'i eleştirdi.

Ayşe Çelik: 6 aylık kızımın bezini açıp aradılar

Katıldığı televizyon programında "Çocuklar ölmesin" sözlerinin ardından hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, kendi yaşadıklarından örnek vererek tepki gösterdi:

"6 aylık kızımın bezini açıp aradılar. Beni de çıplak aramak istediler, direndim, kabul etmedim ama ne yazık ki tanık oldum. Yıllar geçti söyleyemedim. Sayın Özlem Zengin, siz bizim onurumuzu sorgulayacak son kişi bile olamazsınız. Utanç verici bir konuşma."