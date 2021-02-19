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Özlem Zengin: AKP Grup Başkanvekili 'çıplak arama' tartışmasında neden tepki çekti, eleştirilere yanıtı ne oldu?

19.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Özlem Zengin: AKP Grup Başkanvekili 'çıplak arama' tartışmasında neden tepki çekti, eleştirilere yanıtı ne oldu?

Cezaevinde 'çıplak arama' yapıldığı eleştirilerini reddederek, "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AKP Grup Başkanvekilim Zengin'in TBMM'deki sözleri tartışma yarattı, tepkilere neden oldu.

Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'deki sözleri tartışma yarattı, tepkilere neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Perşembe günü HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki "çıplak arama" yapıldığını belirterek, bu uygulamadan vazgeçilmesini istediler.

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" dedi.

Zengin'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Muhalefet sözcüleri de yaptıkları açıklamalarla Zengin'i eleştirdi.

Ayşe Çelik: 6 aylık kızımın bezini açıp aradılar

Katıldığı televizyon programında "Çocuklar ölmesin" sözlerinin ardından hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, kendi yaşadıklarından örnek vererek tepki gösterdi:

"6 aylık kızımın bezini açıp aradılar. Beni de çıplak aramak istediler, direndim, kabul etmedim ama ne yazık ki tanık oldum. Yıllar geçti söyleyemedim. Sayın Özlem Zengin, siz bizim onurumuzu sorgulayacak son kişi bile olamazsınız. Utanç verici bir konuşma."

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabından, "Kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım. O söylemeye utanmadı" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/GulizarBicer/status/1362657391062503424

HDP Batman Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, yaptığı basın açıklamasında, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını belirterek, iktidar sözcülerinin "çıplak arama işkencesinin savunuculuğunu yaptığını" söyledi.

Başaran şu görüşleri dile getirdi:

"Kadınların, bu tür muamelelerle, cinsel işkenceyle karşı karşıya kaldıklarında bunu açıklamak için ne kadar zorlandıklarını biliyoruz. Bir yıl boyunca bir kadının bu işkenceyi ifade etmesinin suçlusunu, yine kadınlar olarak gösterdiler. Ama bu meşrulaştırma çabası boşuna, büyük bir suç işliyorsunuz. Devlet eliyle, iktidar eliyle, kolluk eliyle, cezaevlerindeki yetkililer eliyle kadınlara başta olmak üzere çıplak arama işkencesi vardır ve biz bununla mücadele etmeye devam edeceğiz."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise "Yanılıyorsunuz Özlem Hanım, tam da o bahsettiğiniz 'ahlak' 'utanma', 'mahremiyet' duygusu bir kadını 1 yıl değil, ömür boyu susturulabilir" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/emin\_ekmen/status/1362683167354859522

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise Zengin'in ifadelerine, "Bundan daha utanç verici, aşağılık bir açıklama zor duyarız" sözleriyle tepki gösterdi.

'TT olmuşum yine...'

Özlem Zengin ise kendisine yönelik tepkilere Twitter üzerinden yanıt verdi.

Zengin, "Tokat yolundayım... TT olmuşum yine... Beni duyan var mı bilmiyorum. Ama ümitliyim duyan, anlayan, yeter diyenler olacaktır. Karlı yollar şahit..." paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/AvOzlemZengin/status/1362700773675700225

DHA'nın haberine göre Zengin, Tokat'ta yaptığı açıklamada ise konuşmasını eleştirenlere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Biliyorsunuz bu FETÖ'cüler kendilerini çok uyanık ve zeki sanıyorlar. Hayatları hırsızlıkla geçmiş; sınava girmiş çalmışlar, şimdi tam kapıdan girerken öğreniyorum benim sosyal medya hesabıma bloke koymaya çalışıyorlar. Bizi şikayet ediyorlar. Niçin? Meclis'te yaptığım bence çok haklı, çok yerinde, her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma için. Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir"

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