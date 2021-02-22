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Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

22.02.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AKP Meclis Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e ilişkin olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadaki saldırıları kınadığını açıkladı. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastları her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'Talimatla bebek sahibi oluyorlar' sözlerine tepki

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, çıplak arama ve cezaevindeki anneler ile ilgili açıklamaları muhalefet partileri ve kadın hakları savunucuları gibi toplumun farklı kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AKP'li Zengin'in cezaevine giren annelere ilişkin olarak bir televizyon programında söylediği "Talimat, aynen öyle. Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var demek için" şeklindeki sözleri özellikle sosyal medyada tepki toplamıştı.

Çıplak arama sözlerine tepki

Özlem Zengin'in çıplak arama konusunda geçen haftaki açıklamaları da tepki yaratmıştı.

Meclis'te gündeme gelen çıplak arama iddialarına yanıt veren Özlem Zengin, "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" şeklinde konuşmuştu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 30 kadının Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki açıklamalarına da Özlem Zengin, "Ben Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey" yanıtını vermişti. Zengin'in sözlerinin ardından başta kadınlar olmak üzere çıplak aramaya maruz kalanlar, sosyal medyada "#ÇıplakAramayaSessizKalma," "#ÇıplakAramayaDurDe" etiketleri ile yaşadıkları mağduriyeti anlatan video ve mesajlar paylaşmaya başlamıştı.

DHA,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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