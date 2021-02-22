Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

AKP Meclis Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e ilişkin olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadaki saldırıları kınadığını açıkladı. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastları her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.