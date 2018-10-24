Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldüren eski koca yakalandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38) 18 yerinden bıçaklayarak, öldüren Hasan Gündoğdu (45), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. İkili, bir süre sonra sokak ortasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Meşeli, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırıldı. Hasan Gündoğdu ise olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak, kaçtı. Özlem Meşeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Hasan Gündoğdu'nun kaçış anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkıp, Gündoğdu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Hasan Gündoğdu, ekiplerin çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde Çınarönü Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Gündoğdu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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