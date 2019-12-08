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Özlem’in hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

İZMİT’te, down sendromlu Özlem Ateş’in kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, down sendromlu Özlem Ateş’in kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Özlem Ateş, düzenlenen gecede oynayarak, doyasıya eğlendi.

İzmit’te Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları, down sendromlu Özlem Ateş’in hayalini yerine getirdi. Özlem Ateş için İzmit’te bir düğün salonunda temsili bir kına gecesi organize edildi ve kına yakıldı. Gecede, yöresel şarkılarla oyunlar oynandı. Özlem Ateş’in kına gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

Özlem Ateş’in kınasını yakan Fatma Kaplan Hürriyet, Özlem’le uzun süre karşılıklı oynadı. Hürriyet, "Meleğimizin yüzündeki gülümseme dünyalara değerdi. Bu anlamlı programa vesile oldukları için Genç Kandıralılar Derneği’nin güzel kadınlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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