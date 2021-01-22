Öznur Sazlar davasında karar verildi

Eskişehir’de boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar’ı 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl ve tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Öznur Sazlar ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Harun Sazlar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. İddia makamı davanın konusuna ilişkin mütalaasını yineledi. Mütalaada sanık Harun Sazlar’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti şikayetçi Öznur Sazlar’ın beyanını dinledi. Öznur Sazlar, "Sanık Harun Sazlar’dan şikayetçiyim. Mütalaa doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

“Çok pişmanım”

Savunmasını yapan sanık Harun Sazlar, "Çok pişmanım, ben kendisini öldürmek istemedim. Olayın yaşandığı esnada bırak deyince kendisini bıraktım. Bana polisi ara dedi, ben 112 Acil’i aradım. Eşim beni 6 aydır aldatıyordu. Eşimin psikolojik şiddetine maruz kaldım. Ailece Eskişehir’e taşındıktan sonra psikolojik baskı başladı. Tahliye olmam halinde kendisine hiçbir zorluk çıkarmayacağım. Öncelikli olarak beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Harun Sazlar hakkında ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Heyet cezada takdiri indirime giderek sanığın cezasını 16 yıla düşürdü. Ayrıca sanık tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.