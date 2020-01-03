Ozon sauna nedir? Ozon sauna tedavisi hangi hastalıklarda etkilidir?

Aile Hekimi Uzmanı ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi Dr. Nur Topçu, ozon sauna terapisinin hangi hastalıklarda tercih edildiğine dair birbirinden faydalı bilgilerde bulundu. Cilt sorunlarından geriatri hastalıklara; otoimmun hastalıklardan depresyona kadar pek çok hastalık için destekleyici tedavi olarak tercih edilen ozon terapisi cildin yaşlanmasını da geciktirerek estetik alanında da dikkat çekmeyi başarıyor.
Ozon terapisinin farklı uygulama şekilleri vardır. Sauna yöntemi ile doğrudan cilde verilen ozon oksijen karışımının yanı sıra kanla damar yoluna ya da kaslara enjeksiyon; vücut boşluklarını doldurmaya yönelik insuflasyon terapisi gibi teknikler farklı hastalıklarda destekleyici olarak tercih edilir.
INFRARED MEDİKAL OZON SAUNA TERAPİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
Tamamlayıcı tedavi olarak uygulanan ozon sauna terapisi tamamen sağlıklı kişilerde de rahatlıkla tercih edilen bir destekleyici yöntemdir. Birçok hastalık için destekleyici olarak kullanılan bu teknik sağlıklı kişilere haftada 2 olmak üzere 15 seans boyunca uygulanabilir.
Sauna uygulamasında cilt üzerine ozon ile oksijen karışımı olan özel bir buhar infrared ışınıyla birlikte verilir. Baş bölgesi sauna dışında tutulur.
Ciltte yenilenme sağlamak, yaşlanmayı geciktirmek, detoks etkisi elde etmek, dolaşımı hızlandırmak, bağışıklığı güçlendirmek, eklem ve kas ağrılarını rahatlatmak, detoksifikasyon yaparak toksin atmak, selülit ve obezite tedavisinde kullanılan ozon sauna terapisi düzenli olarak uygulandığında uzun vadeli etki sağlar.
Majör ozon tedavi yöntemiyle kombine edildiğinde sonuçlar dahada yüz güldürücüdür. Ozon sauna terapisinin metabolizmayı hızlandırma özelliği bulunmaktadır. Bu sayede tedavinin zayıflama programlarında destekleyici olarak kullanılır.
OZON TERAPİSİNİN FAYDALARI
Ozon terapisinin uygulama yolları sauna, major otohemoterapi (damardan kan alıp verme yoluyla ozon verilmesi), rektal ve vajinal insuflasyon, lokal kas ve eklem enjeksiyonları, iyileşmeyen yaralarda torbalama adı verilen uygulamadır. Bu yöntemler farklı hastalıkların destekleyici tedavisinde tercih edilebilir.
Astım, KOAH gibi göğüs hastalıklarında; diyabet, MS veya Behçet hastalığı gibi otoimmun hastalıklarında; ülseratif kolit, Crohn hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalığı ve diyabet ve komplikasyonları, kalp damar hadtalıkları, konik yorgunluk, bağışıklık bozuklukları, geçmeyen enfeksiyonlar, alzheimer, demans veya parkinson gibi nörolojik hatalıklar, psöriazis (sedef) egzema, ürtiker gibi cilt hastalıkları ve tabii ki antiaging için genel tedavi programı ozon terapisi ile desteklenebilir.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nur Topçu
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