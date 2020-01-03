Ozon sauna nedir? Ozon sauna tedavisi hangi hastalıklarda etkilidir?

Aile Hekimi Uzmanı ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi Dr. Nur Topçu, ozon sauna terapisinin hangi hastalıklarda tercih edildiğine dair birbirinden faydalı bilgilerde bulundu. Cilt sorunlarından geriatri hastalıklara; otoimmun hastalıklardan depresyona kadar pek çok hastalık için destekleyici tedavi olarak tercih edilen ozon terapisi cildin yaşlanmasını da geciktirerek estetik alanında da dikkat çekmeyi başarıyor.

Ozon terapisinin farklı uygulama şekilleri vardır. Sauna yöntemi ile doğrudan cilde verilen ozon oksijen karışımının yanı sıra kanla damar yoluna ya da kaslara enjeksiyon; vücut boşluklarını doldurmaya yönelik insuflasyon terapisi gibi teknikler farklı hastalıklarda destekleyici olarak tercih edilir.

INFRARED MEDİKAL OZON SAUNA TERAPİSİNİN UYGULAMA ALANLARI

Tamamlayıcı tedavi olarak uygulanan ozon sauna terapisi tamamen sağlıklı kişilerde de rahatlıkla tercih edilen bir destekleyici yöntemdir. Birçok hastalık için destekleyici olarak kullanılan bu teknik sağlıklı kişilere haftada 2 olmak üzere 15 seans boyunca uygulanabilir.