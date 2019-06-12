Ozon tedavisi birçok hastalıkta uygulanıyor

Ozon tedavisinin, hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırdığına dikkat çeken Dr. Ümit Yalçın, "Ozon tedavisi, deride artan kan dolaşımıyla birlikte cilt yenilenir, temiz ve pürüzsüz görünüm sağlanır, bağışıklık sistemini güçlendirir, yaygın mevsimsel ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olan hastalıklara karşı direncinizi arttırır, damarlar, kan ve lenf sistemi temizlenir. Canlanan bağışıklık sistemi etkisiyle mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır, eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme olur, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir, ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete üzerinde olumlu etkisi vardır, depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur, adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlar, uyku ihtiyacınızı azaltır ve uyku kalitenizin artmasını sağlar" dedi.

Ozon tedavisinin yan etkisi olmadığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Ümit Yalçın, ozon tedavisinin tek başına veya diğer tedavilere ek olarak uygulanan, tamamlayıcı destek tedavisi olduğunu söyledi.

İSTANBUL, (DHA)- OZON tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yalçın, “Ozon tedavisi, canlanan bağışıklık sistemi etkisi ile mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır, eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme sağlar, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir, ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete tedavisinde olumlu etkisi vardır” dedi.

"Kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji depresyon, enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalıkları, bel ve boyun fıtığı, kas-eklem ve romatizmal hastalıklar, dolaşım bozuklukları ve vaskuler hastalıklar; varis, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık, diyabet hastalarında damarların hasarlanması sonucu ortaya çıkan dolaşım bozuklukları ve doku hasarının azaltılmasında, mide, bağırsak hastalıkları, nörolojik hastalıklar; Alzheimer, parkinson, demans. Bakteriyel virüs, mantar enfeksiyonları, zayıflama. Göz hastalıklarında; Retinitis pigmentosa, katarakt, glokom, yaşa bağlı maküler dejenerasyon. Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, direncin artması. Cilt mantarları ve cilt lezyonları, enfekte ve kronik iyileşmeyen yaralar, açık yatak yaraları, karaciğer enflamasyonu, otoimmun hastalıklar ve böbrek hastalıkları."

"ÜÇ GÜN ARAYLA HAFTADA İKİ SEANS"

Dr. Ümit Yalçın, tedavinin genellikle 10 seans yeterli olduğunu ama kişinin durumuna göre planlandığını belirterek, "Üç gün arayla haftada iki seans yapılır ve beş haftada 10 seans tamamlanır. Etki oluştuktan sonra iyileşmeyi korumak için ayda bir devam edilmesi önerilir" dedi.

Yalçın, son olarak ozon terapinin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bu konuda eğitim almış uzman bir doktor veya doktor kontrolünde olmak koşuluyla ozon eğitimi almış hemşireler tarafından uygulanması uyarısında bulundu.

