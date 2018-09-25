“Ozon terapi bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- GELENEKSEL ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının arasında yer alan ve herkesin yararlanabileceği ozon terapi bir çok hastalığa iyi geliyor. Ozonterapist Dr. Yusuf İzzettin Güven, ozon terapinin cilt hastalığından kansere kadar her konuda mevcut tedavi tekniklerinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, “En önemli özelliği koruyucu tedavi tekniği olmasıdır. Günümüzdeki birçok hastalığın temeli bağışıklık sistemine dayanır ve bu tedavi bağışıklık sistemini de güçlendirir. Böylece hasta olmayı da engeller” dedi. Tıbbi bir tedavi tekniği olan ozon terapinin uygun kliniklerde ve bakanlık tarafından onaylı sertifikası olan hekimler tarafından uygulanabildiğini ifade eden Güven, ozon terapi uygulamaları hakkında bilgi verdi. “OZON TERAPİ YENİ DOĞANA BİLE UYGULANABİLİR” Ozon terapisinin vücutta olmayan herhangi bir mekanizmayı üretip, onunla vücuda etki sağlayan bir metod olmadığını söyleyen Medipol Üniversitesi Ozonterapi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf İzzettin Güven, “Vücudunuzdaki var olan mekanizmaları aktifleştiren, onların regüle edilip düzenli çalışmasını sağlayan bir metoddur. Hiçbir yan etkisi yoktur bu yüzden yeni doğandan başlayarak her yaş grubunda olan bireylere uygulanabilir” dedi.

Dr. Güven, uygulamaların birçok farklı metodla yapıldığını belirtti ve ozonun uygun yere, gerekli alana yeteri miktarda iletilmesi mantığına dayandığını ifade etti. “HASTA OLMAYI ENGELLİYOR” Ozon terapisinin koruyucu bir tedavi tekniği olduğunun altını çizen Dr. Güven, “Koruyucu hekimlik hizmetleri içerisinde de yer alır. Sadece hasta olduktan sonra işe yarayan bir tedavi tekniği değildir. Hasta olmanızı da engelleyici bir özelliği olduğu için en ucuz tedavi tekniklerinden birisidir. Hem maddi açıdan hem de hastanın sosyal hayatı, yaşamsal fonksiyonlarında ilerde oluşabilecek çok daha ciddi hastalıkları önleyerek ekonomik bir tedavi ortaya çıkmaktadır. Bütün bunları sadece önleyici hekimlik değil hastalık halinde de belli enstrümanların yanında destekleyici olarak bazen de tek başına o hastalıkları tedavi etmeye yönelik bir teknik olarak uygulamalıyız” diye konuştu. “KULLANILAMAYACAĞI TEK ALAN ‘SOLUNUM’” Yan etkisi bulunmayan ozonun kullanılamayacağı tek alanın ‘solunması’ olduğunu belirten Güven, “'Ozon belli miktarların üzerinde solunduğu zaman akciğerlerimiz de soluduğumuz havanın kana geçmesini sağlayan yüzeyde hasara yol açarak zarar verebilmektedir. Bununla ilgi Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Avrupa Ozon Birliği’nin yayınladığı bir standart vardır. Bu standartlar bizim tedavide kullandığımız ozonun çok daha uzun süre solunması halinde zarar verebilir. Bunun dışında kazayla zarar vermesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.