HABER

Ozon terapi ile hücrelerinizi yenileyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Ozon terapi ile hücrelerinizi yenileyin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, ozon terapiyle tüm vücuttaki hücrelerin oksijen miktarı artarak yenilendiğini söyledi.
Ozon, sağlık ve hayat kalitesini arttırmak için kullanılan, güvenli, etkili ve bilimsel bir uygulama olduğunu ifade eden Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dr. Şafak Dağlı, tüm dünyada birçok hastalığa veya sağlığı korumak amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın en önemli parçası olduğuna değindi. Faydalarının saymakla bitmeyen ozon terapinin herhangi bir yaş sırını olmadığına dikkat çeken Dr. Dağlı, “Metabolizma hızını arttır. Tüm vücudun hücrelerindeki oksijen miktarını arttırır. Hücrelerdeki oksijen miktarının artmasıyla metabolik faaliyet başlar. Kalori ve yağ depolanmak yerine, yakılması sağlanır. Anti aging etkisiyle yıllar içinde değişimler ve yıpranmalar meydana gelen vücudumuzdaki yaşlanmayı geciktirici enerji artışı, gençleşme hissi verir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle hem çeşitli hastalıklara yakalanmış kişiler hem de tekrar bu tür hastalıklara yakalanmamak için uygun bir tamamlayıcı yöntemdir. Özellikle mevsimsel gribi önlemede önerilmektedir” diye konuştu.
İyileşmeyen kronik yaralar, uzun süre yatmaya bağlı olarak oluşan bası yaraları, ameliyat sonrası oluşan iyileşmeyen yaralar, yanık ve üzerine yerleşmiş enfeksiyonların bile ozon tedavisinin uygulama alanlarından olduğunu ifade eden Dr. Şafak Dağlı, “Detoks etkisiyle vücudumuzda üretilen zararlı toksin maddelerden arınma yoluyla, olası zararlardan korunma gerçekleşir. Ozon terapi kanın yıkanması olarak da tanımlanabilir. Ağrı giderici, ağrıya yol açan sebebi ortadan kaldırmada önemli bir tamamlayıcı yöntemdir. Hayat kalitesini arttırma da stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk tedavileri için ideal bir terapidir. Kan hücrelerini aktive eden ozon sayesinde kişiler kendilerini yenilenmiş hisseder, fiziksel performansı artar. Ozon tedavisi uygulamalarının hastalıklara göre tanımlanmış birçok yöntemi vardır. Ozon terapisiyle daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt ile birlikte hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlanır. Damarları yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar. Kan ve Lenf sistemini temizler. Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Hormon ve enzim üretimini normale döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur” dedi.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Türkiye'deki ilk 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' Edirne'de kuruldu Türkiye'deki ilk 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' Edirne'de kuruldu 
“Grip aşısı, gripten korunmada tek başına yeterli değil”“Grip aşısı, gripten korunmada tek başına yeterli değil”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.