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"Ozon terapi otizm tedavisinin ana parçası"

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Dr.

İSTANBUL, (DHA)- Dr. Tansel Turan, ozon terapinin güvenli, etkili, kolay ve bilimsel bir uygulama olduğunu belirterek, "Otizimde; ozonun birden fazla etkisinden yararlanılmaktadır. Temel tedavinin ana parçası olarak kullanılır" dedi.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon terapi ile ilgili bilgi veren Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’nden Dr. Tansel Turan, ozonun otizm tedavisinden akne tedavisine kadar pek çok alanda kullanıldığını söyledi. Aktif oksijen molekülü olan ozon gazının kullanıldığı tedavilere 'Ozon Terapi' denildiğini ifade eden Dr. Tansel Turan, bu tedavi yönteminin bilinen majör bir yan etkisi ya da komplikasyonu olmadığını söyledi ve tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:

"Major yöntem, en yaygın kullanılan ozon terapi metodudur. Bu metotla kişiden 50-200 mililitre arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye enjekte edilir. Minor yöntem, kişiden alınan 2

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