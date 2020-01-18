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  4. 'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi

'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda  7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çaltı Mahallesi’nde B.U.'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. B.U.’nun evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan aramalarda 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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