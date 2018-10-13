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"Ozonterapi bakanlık onaylı hekimlerce yapılmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL Medipol Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Ozon Terapi Kongresi", ozon terapi alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Medipol Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Ozon Terapi Kongresi", ozon terapi alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dr. Mahmut Tokaç, tedavinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaya sahip hekimler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nin düzenlediği "1.Uluslararası Ozon Terapi Kongresi"nin açılışı Kavacık Güney Kampüsü’nde yapıldı. Sağlıkta kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen ve pek çok hastalıkta tamamlayıcı tedavi aracı olarak kullanılan ozon terapi uygulamaları, güncel bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler kapsamında ele alındı.

"TÜM YAŞ GRUBUNA UYGULANABİLİR"

Ozon terapinin Almanya kökenli bir tıbbi tedavi tekniği olduğunu söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ozonterapist Dr. Yusuf İzzettin Güven, "Ozonterapi, diğer tüm tıbbi tedavi teknikleri gibi insan sağlığı üzerinde hekimler tarafından uygulanması gereken temelde oksijenizasyon ve bağışıklık sisteminin geliştirilmesi prensiplerine dayanan bir tıbbi tedavi tekniğidir. Ozon terapi yeni doğan grubundan ileri yaşa kadar tüm insanlara uygulanabilir. Doğru endikasyon ve kombinasyonlarla bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKASI OLMALI

Kongre Onursal Başkanı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Tokaç, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sertifikalı hekimlerce yapılması gerektiğini belirterek, "Zaman zaman hekim bile olmayan kişilerin bu uygulamaları yaptığını duyuyoruz. Bir hastanın tedavi edilebilmesi için mutlaka hekim tarafından görülmesi lazım çünkü bir baş ağrısı bir beyin kanamasının da sebebi olabilir. Mutlaka bunu uygulayan kişiler hekim olmalı. Sertifikasının da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir" diye konuştu.

"YÖNETMELİK 4 YIL ÖNCE YAYIMLANDI"

Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinin Türkiye'de 2014'te yayınlandığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, ise mevzuat hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Hem halkımızın ciddi bir talebi var hem bakanlık tarafından ruhsatlanmış sağlık kuruluşlarının sayısı arttı. Uygulamalarda ona istinaden artış görüldü. Ozon terapi de o uygulamalardan bir tanesi. Şu andaki mevcut durumda 15 başlığın hepsine de ciddi bir talep var. Türkiye olarak dünyaya örnek bir mevzuata sahibiz. Nisan ayında Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi'nin ilkini gerçekleştirdik. Kongremize dünya Sağlık örgütü Başkanı video mesajla katıldı. Biz dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve öncülüğünü yürütüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bizim mevcut çalışmalarımızı takip altına aldı."

Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin de katıldığı kongre, çeşitli workshoplarla bugün de devam edecek.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

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