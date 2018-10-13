"Ozonterapi bakanlık onaylı hekimlerce yapılmalı"

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Medipol Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Ozon Terapi Kongresi", ozon terapi alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dr. Mahmut Tokaç, tedavinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaya sahip hekimler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nin düzenlediği "1.Uluslararası Ozon Terapi Kongresi"nin açılışı Kavacık Güney Kampüsü’nde yapıldı. Sağlıkta kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen ve pek çok hastalıkta tamamlayıcı tedavi aracı olarak kullanılan ozon terapi uygulamaları, güncel bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler kapsamında ele alındı.

"TÜM YAŞ GRUBUNA UYGULANABİLİR"

Ozon terapinin Almanya kökenli bir tıbbi tedavi tekniği olduğunu söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ozonterapist Dr. Yusuf İzzettin Güven, "Ozonterapi, diğer tüm tıbbi tedavi teknikleri gibi insan sağlığı üzerinde hekimler tarafından uygulanması gereken temelde oksijenizasyon ve bağışıklık sisteminin geliştirilmesi prensiplerine dayanan bir tıbbi tedavi tekniğidir. Ozon terapi yeni doğan grubundan ileri yaşa kadar tüm insanlara uygulanabilir. Doğru endikasyon ve kombinasyonlarla bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir" dedi.