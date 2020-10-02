Özpek: AKP Kürt oylarını gözden çıkardı

Uzmanlar, AKP’nin Kars’ta da MHP’ye "teslim olduğunu" söylüyor.2014’teki Kobani eylemleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, aralarında Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen’in de bulunduğu 17 HDP’li Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Bilgen’den boşalan Kars Belediye Başkanlığı görevine Vali Türker Öksüz’ü vekil olarak atayan İçişleri Bakanlığı, seçim yapılana kadar belediye başkanlığının "kayyum"la yönetileceğini duyurdu. 31 Mart 2019 seçimlerinde MHP’den HDP’ye geçen Kars Belediyesi’nde son bir buçuk yıldır yaşananlar Ankara’da siyaset kulislerinde "kayyumun ayak sesleri" olarak değerlendiriliyor. Öyle ki Ayhan Bilgen, 14 Mayıs’ta DW Türkçe’ye verdiği röportajda şehirde "çeteleşen yapılar" olduğundan söz etmiş ve "Kayyumun zemini hazırlanıyor" çıkışında bulunmuştu. Bilgen, o röportajında "Ne kasamıza giren bir kuruş var, ne de Almanya’da bir yardım kuruluşuna para gönderiyoruz. Bunlar iddia ediliyor. Örgüte destek verdiğimiz iddiası da ortaya atılıyor. Tamamen senaryo. Geçmişte belediyede son derece usulsüz, ihale mevzuatına aykırı, rant eksenli bir belediyecilik yapıldığı için bizden de bir şeyler koparmaya çalışıyorlar" demişti. Bilgen’e göre şehirdeki çeteleşmiş yapının ardında da MHP vardı.

Siyaset bilimci ve araştırmacılarına göre de 338 milyon 380 bin lira borçla MHP’den HDP’ye geçen Kars Belediyesi, MHP’nin hedefindeydi. Güneydoğu’da yaptığı kamuoyu araştırmalarıyla bilinen Rawest Araştırma’nın Direktörü Reha Ruhavioğlu DW Türkçe’ye; 31 Mart’ta Kars belediye başkanlığı için AKP ile MHP’den kurulu Cumhur İttifakı’nın adayının MHP’li Çetin Nazik olduğunu, MHP’nin itirazı üzerine oyların ikinci kez sayıldığını hatırlatıyor. İkinci sayım sonrası HDP’nin oyları 17 arttı ve HDP yüzde 29,54 oy oranıyla Kars belediyesini kazandı. MHP’li adayın oyu yüzde 26,57’de kaldı. Ruhavioğlu, "Yaptığımız araştırmalarda gördük ki, AKP’li Kürtler de Kars’ta gidip de MHP’li adaya oy vermedi, HDP’ye oy verdi. Çünkü şehir hizmet bekliyordu" diyor. "AKP MHP’nin istediğini yaptı" Kars’ta belediye eş başkanlığı görevini Ayhan Bilgen yürütmeye başladıktan sonra da halkın belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet araştırma sonuçlarına yansıdı. Ruhavioğlu, "Kars'ın toplu ulaşım, altyapı, çöplerin toplanmaması, suya erişimin kısıtlı olması gibi temel sorunları vardı. Bilgen, bunları çözmeye başladı. Halk, belediye hizmetlerine memnuniyet konusunda her araştırmamızda Bilgen’e 10 üzerinden 6-7 puandan aşağısını vermedi. Her dört MHP’linin birinin de aynı yönde oy vermesi dikkat çekiyordu" bilgisini aktarıyor.

Bilgen'in belediyecilik hizmetleri öne çıktıkça Kars’ta "belediyeye kayyum atanacağı" iddiaları da hep gündemde oldu. Bilgen bu iddiaları DW Türkçe’ye değerlendirirken "MHP il başkanı geçmişte hem belediyenin personeli görünüyor hem ülkü ocakları başkanı görünüyor. Geçmişte müfettiş raporlarıyla da tescil edilen, onlarca çalışmadan maaş alan, bankamatik personel diye ifade edilen kişiler var. Çeteleşmiş yapı, bizim yaptığımız belediyecilik hizmetinden rahatsız. Saldırı ve iftiralarda bulunuyorlar" demişti. Ruhavioğlu, Kars’ta bunlar yaşanırken Kobani soruşturmasından ötürü Bilgen’in tutuklanmasını, belediyeye kayyum atanmasını "Bilgen’in halk nezdinde itibarı yüksekti. AKP, MHP’nin bu yöndeki itirazını reddediyordu. Ancak şimdi görüyoruz ki AKP gerçeklikten koptu, MHP’li bir kliğin istediği hamleyi hayata geçirdi. Kars’ta halkın isteklerini, beklentilerini hiçe saydı" sözleriyle değerlendiriyor. Bilgen’in avukatı Sertaç Çelikkale, Ayhan Bilgen’in tutuklanma sürecinin "baştan sona hukuksuz" olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Aralık 2017’de Kobani olaylarından açılan soruşturmalar nedeniyle Bilgen’in ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ karar verdiğini hatırlatan Çelikkale, “Bugün Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayıldığı gibi halkın iradesine de karşı çıkıldı. Tutukluluğa itiraz için hukuki her yola başvurulacak” diyor.