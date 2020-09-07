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  4. Özrü kabahatinden büyük! Market soyan hırsızdan 'pes' dedirten savunma

Özrü kabahatinden büyük! Market soyan hırsızdan 'pes' dedirten savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, marketin duvarını delerek, içeri giren ve çelik kasadan 45 bin TL çalan S.K. (42) yakalandı. S.K., polise verdiği ifadede, önceki suçlarından para cezalarını ödemek için hırsızlık yaptığını söyledi.

Özrü kabahatinden büyük! Market soyan hırsızdan 'pes' dedirten savunma

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı ilçesindeki marketin duvarının delinmesiyle içeri girilip, çelik kasadan 45 bin TL çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay gecesi market civarındaki tüm araçları tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin kullandığı aracın plakasını tespit etti. İstanbul Bağcılar’da düzenlenen operasyonla S.K. yakalandı.

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Gözaltına alınan S.K., sorgusunda, önceki suçlarından para cezalarını ödemek için marketin kasasından parayı çaldığını söyledi. S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

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