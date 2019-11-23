HABER

Öztrak: CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP’linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarıyla ilgili, "Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı.

Öztrak: CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP’linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarıyla ilgili, "Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının değerlendirdi. İzmir'de devam eden Belediye Başkanları Çalıştay'ı sırasında açıklama yapan Öztrak, "Ak Parti Genel Başkanı daha Barış Pınarı Harekatı'nın başında yaptığı açıklama ile kendi partisi dışındaki partileri dizayn etme niyetini açıkladı. Önceliğinin Millet İttifakı'nın dağıtılmasını olduğunu açıkça ifade etmiştir" dedi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında CHP'nin içerisinde karışıklık çıkarılmak istendiğini, bunun için de özel hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna duyurduğunu söyleyen Öztrak, "Bugün geldiğimiz nokta, Sayın Genel Başkanımızın tespitlerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.
'KUMPASIN DÜĞÜMÜMÜN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YAPILACAKLAR BELLİDİR'
Öztrak, "Bu operasyonun amacı gayet açıktır. İktidara yürüyen, vatandaşların dertlerine derman aramak için adres olarak gördüğü CHP'de, karışıklık çıkarmak, CHP'ye kumpas kurmaktır. CHP'ye karşı kurulan bu kumpasın düğümümün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı

FOTOĞRAFLI

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!
İran’da internet yasağı kaldırılıyorİran’da internet yasağı kaldırılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYKKılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYK

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Faik Öztrak'tan flaş açıklama

Öztrak'tan flaş açıklama: Amaç...

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

Herkes bu soruyu soruyor: Talat Atilla kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüştü iddiası! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ömer Çelik'ten "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Ömer Çelik'ten "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.